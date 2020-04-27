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ПАО «Красноярскэнергосбыт» отмечает существенный рост востребованности интернет-сервисов компании

Главная Общество
Красноярск
16:20 27 Апреля 2020
интернет, электроэнергия, сервис, работа
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В апреле значительно возросло количество клиентов Красноярскэнергосбыта, пользующихся интернет-сервисами компании. Самыми востребованными стали «Виртуальная приемная» и «Личный кабинет клиента» (ЛКК) на сайте компании - с момента введения особого режима в два раза возросло количество обращений через эти сервисы.

До начала эпидемии коронавируса специалисты энергосбытовой компании обрабатывали ежемесячно чуть более 4 тысяч обращений через «Виртуальную приемную» и ЛКК. В марте эта цифра увеличилась на четверть: сервисами воспользовались более 5,3 тысяч абонентов, причем резкий скачок количества обращений произошел в последней декаде марта. В текущем месяце, по данным на 15 апреля, операторы контактного центра обработали 5,6 тысяч виртуальных обращений – больше, чем за весь март.

Также у клиентов повысился интерес к дистанционным способам оплаты. Так, на сайте компании и с помощью «карманной версии» ЛКК – мобильного приложения – за первые недели апреля начисления оплатили на 11 % больше клиентов, чем за аналогичный период марта. Этот способ оплаты предпочитает более 132 тысяч клиентов ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Отметим, что многие клиенты впервые решились воспользоваться личным кабинетом именно в период самоизоляции - за две недели апреля в ЛКК зарегистрировались около 4,5 тысячи клиентов. На сегодняшний день количество аккаунтов превысило отметку в 525 тысяч. Главное преимущество личного кабинета – многофункциональность. С его помощью можно передать показания, оплатить услуги, распечатать квитанцию, посмотреть историю начислений и платежей и многое другое.

Продолжают набирать популярность чат-бот в Viber и голосовой робот. Этими сервисами пользуется для передачи показаний уже более 26 и 24 тысяч потребителей соответственно.

 «Красноярскэнергосбыт предлагает клиентам более 10 дистанционных сервисов по передаче показаний, оплате начислений и консультированию клиентов. Практически все вопросы можно решить через интернет-сервисы компании или наших партнеров. Те, кто не является интернет-пользователем, могут воспользоваться телефоном контактного центра или SMS, - отметил исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

Более подробная информация о дистанционных сервисах и пошаговые инструкции к ним размещены на официальном сайте компании krsk-sbit.ru в разделах «Онлайн-сервисы» и «Оплата».

Красноярскэнергосбыт напоминает, что помимо «Личного кабинета» и «Виртуальной приемной» клиенты могут задать свои вопросы в официальных пабликах компании в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассники и Facebook.

По материалам ПАО «Красноярскэнергосбыт»

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