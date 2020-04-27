В Красноярском крае выбрали учителя года-2020

В Красноярском крае назвали победителя конкурса «Учитель года-2020». Первое место заняла педагог по музыке Марина Ситдикова из школы №42 в Красноярске. Она получит денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Преподаватель представит край на всероссийском этапе конкурса.

Как рассказали в министерстве образования, финальный этап, в котором принимали участие более 20 учителей из 16 районов, проходит в дистанционном режиме. Педагоги соревновались в нескольких категориях: «Методическое объединение», «Учебное занятие», «Внеурочное мероприятие», «Мастер-класс» и «Дискуссия». В прохождении этапов им помогали ученики.

В этом году наибольшее количество финалистов 2020 года – это учителя географии, русского языка и литературы, истории, физики и иностранного языка. Все они получат денежную премию в размере 60 тысяч рублей.

Министр образования края Светлана Маковская обратилась к участникам конкурса:

«В непростых условиях проведения конкурса вы доказали свое право стать первыми в профессии в нашем крае. Я искренне рада за вас, за школы, где вы трудитесь, которые гордятся вами, и, конечно, за ваших учеников. Это большая удача – встретить в детстве, в юности по-настоящему талантливых наставников, знающих, инициативных, мыслящих и целеустремленных», – сказала министр.

Отметим, что церемония награждения состоится в октябре 2020 года.

Фото: Минобр