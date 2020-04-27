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В СФУ стартуют дистанционные экспресс-курсы для подготовки к ЕГЭ

Главная Общество
Красноярск
14:39 27 Апреля 2020
вуз, университет, курс, егэ
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В СФУ стартуют дистанционные экспресс-курсы для подготовки к ЕГЭ. Выпускникам школ помогут подготовиться к экзаменам в период с 11 по 31 мая.​

Для обучения школьники могут выбрать общеобразовательные предметы: русский язык, математику, физику или обществознание. Стоимость курса 16 учебных часов по предмету — 2080 рублей. Форма проведения — дистанционная. Формат — видеоконференция.

Чтобы пройти подготовку на дистанционных подготовительных курсах, необходимо оставить заявку на сайте. Регистрация продлится до 11 мая 2020 года.

Как рассказала Наталья Карузина, начальник отдела довузовской подготовки СФУ, курсы рассчитаны только на выпускников.

«Зачастую при подготовке к ЕГЭ остаются нерешенные вопросы по ряду предметов. Эти курсы позволят закрыть пробел в знаниях. Они направлены на то, чтобы выйти на экзамен максимально готовым. Экспресс-курсы нацелены на то, что выпускник сам понимает, каких знаний ему не достает и добирает на них эти знания. Обычно это вопросы ЕГЭ из части «С». Группы мы формируем до 10 человек. Получаются групповые занятия с индивидуальным подходом», - рассказала Карузина.

Подать заявку можно по ссылке.

Дополнительная информация: в официальной группе курсов ВК, по телефону +7 (391) 206-21-90, 206-21-91, pkursy@sfu-kras.ru

Фото: пресс-служба СФУ
По материалам пресс-службы СФУ

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