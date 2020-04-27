29 апреля
Красноярск
погода +14 °C
74.57
 
€ 80.77
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

У стихийного рынка в центре Красноярска навсегда запретят остановку

Главная Общество
Красноярск
11:54 27 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На участке улицы Республики в районе домов № 33–39 около перекрестка с улицей Обороны запретят остановку и стоянку транспорта. Об этом сообщает газета «Городские новости» со ссылкой на постановление городской администрации. 

Изменения начнут действовать с 18 мая. Чиновники объяснили, что на ул. Республики часто собираются уличные продавцы, которые ведут незаконную торговлю. Из-за этого на участке возникают опасные ситуации. 

«На обозначенном участке будут установлены новые запрещающие знаки «Остановка и стоянка транспорта запрещена» со специальной табличкой «Работает эвакуатор»», - объяснили в мэрии.

Отметим, что новые правила движения будут действовать на постоянной основе. 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В мае красноярцев ждут ограничения на дорогах

В мае красноярцев ждут ограничения на дорогах

29 Апреля 2020 г.
Власти внесли изменения в несколько схем движения
Новости Красноярска: Forbes включил красноярский аэропорт в тройку самых удобных в России

Forbes включил красноярский аэропорт в тройку самых удобных в России

29 Апреля 2020 г.
Воздушная гавань на втором месте в рейтинге
Новости Красноярска: В Красноярске усилится ветер

В Красноярске усилится ветер

29 Апреля 2020 г.
Ожидаются порывы до 20 м/с
Новости Красноярска: Цифровые пропуска ввели еще в нескольких городах и районах края

Цифровые пропуска ввели еще в нескольких городах и районах края

28 Апреля 2020 г.
Эти меры являются обязательными
Новости Красноярска: В крае снова выросло число пациентов с коронавирусом

В крае снова выросло число пациентов с коронавирусом

28 Апреля 2020 г.
За сутки инфицированных стало на 47 человек больше
Новости Красноярска: СГК составила список неплательщиков за тепло и горячую воду в Красноярске, Канске и Назарово

СГК составила список неплательщиков за тепло и горячую воду в Красноярске, Канске и Назарово

28 Апреля 2020 г.
Основанием для включения в рейтинг стали также регулярные неплатежи
Новости компаний
29/04
Абитуриентов Сибирского федерального округа проконсультируют по поступлению онлайн
29/04
МегаФон начал продавать сим-карты в магазинах у дома
23/04
В отношении «двойника» «КрасКома» возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства
22/04
СГК подключила к тепловым сетям два детских сада в микрорайоне Белые Росы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярск привезли тесты для быстрого выявления антител к коронавирусу

В Красноярск привезли тесты для быстрого выявления антител к коронавирусу

24 Апреля 2020 г.
Подобные исследования проводились только в Москве
Новости Красноярска: Врио главврача красноярского госпиталя выпала из окна

Врио главврача красноярского госпиталя выпала из окна

26 Апреля 2020 г.
По данному факту проводится проверка
Новости Красноярска: Красноярские ученые близки к разгадке тайны падения Тунгусского метеорита

Красноярские ученые близки к разгадке тайны падения Тунгусского метеорита

28 Апреля 2020 г.
Красноярские ученые продолжают заниматься исследованием Тунгусского феномена. Они каждый раз приходят к новым вывода,...
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19