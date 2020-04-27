У стихийного рынка в центре Красноярска навсегда запретят остановку

На участке улицы Республики в районе домов № 33–39 около перекрестка с улицей Обороны запретят остановку и стоянку транспорта. Об этом сообщает газета «Городские новости» со ссылкой на постановление городской администрации.

Изменения начнут действовать с 18 мая. Чиновники объяснили, что на ул. Республики часто собираются уличные продавцы, которые ведут незаконную торговлю. Из-за этого на участке возникают опасные ситуации.

«На обозначенном участке будут установлены новые запрещающие знаки «Остановка и стоянка транспорта запрещена» со специальной табличкой «Работает эвакуатор»», - объяснили в мэрии.

Отметим, что новые правила движения будут действовать на постоянной основе.