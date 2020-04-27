Клещи за неделю атаковали 120 красноярцев

За прошедшую теплую неделю от укусов клещей пострадали 434 жителя края, из них 150 детей. Такие данные опубликовали в Роспотребнадзоре.

В основном случаи регистрировались в Дивногорске, Минусинске, Сосновоборске, Ачинске, Канске, Лесосибирске, Боготоле, Манском, Большеулуйском, Назаровском и других районах края.

В Красноярске и окрестностях за неделю в медицинские организации обратились 126 человек, в том числе 54 ребенка. Они цепляли членистоногих около заповедника «Столбы», на станции Базаиха, а также в Академгородке.

Отметим, что на территории края специалисты уже начали обработку от клещей.

В Роспотребнадзоре добавили, что с начала сезона красноярские вирусологи исследовали 433 клеща.

«Возбудители клещевого вирусного энцефалита обнаружены в 0,5 % исследованных клещей, клещевого боррелиоза обнаружены в 27,6 % исследованных клещей, гранулоцитарного анаплазмоза – в 3,1 %, моноцитарного эрлихиоза человека – в 1,0 %», - отметили в ведомстве.

Красноярцам даже в период пандемии коронавируса рекомендуют сделать прививки от клещевого энцефалита.