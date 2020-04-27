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Клещи за неделю атаковали 120 красноярцев

Главная Общество
Красноярск
10:34 27 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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За прошедшую теплую неделю от укусов клещей пострадали 434 жителя края, из них 150 детей. Такие данные опубликовали в Роспотребнадзоре. 

В основном случаи регистрировались в Дивногорске, Минусинске, Сосновоборске, Ачинске, Канске, Лесосибирске, Боготоле, Манском, Большеулуйском, Назаровском и других районах края. 

В Красноярске и окрестностях за неделю в медицинские организации обратились 126 человек, в том числе 54 ребенка. Они цепляли членистоногих около заповедника «Столбы», на станции Базаиха, а также в Академгородке. 

 

Отметим, что на территории края специалисты уже начали обработку от клещей. 

В Роспотребнадзоре добавили, что с начала сезона красноярские вирусологи исследовали 433 клеща. 

«Возбудители клещевого вирусного энцефалита обнаружены в 0,5 % исследованных клещей, клещевого боррелиоза обнаружены в 27,6 % исследованных клещей,  гранулоцитарного анаплазмоза – в 3,1 %, моноцитарного эрлихиоза человека – в 1,0 %», - отметили в ведомстве. 

Красноярцам даже в период пандемии коронавируса рекомендуют сделать прививки от клещевого энцефалита. 

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