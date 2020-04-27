Театральный конкурс «Полюса» прирос народными коллективами

Пятый по счету театральный конкурс «Полюс. Золотой сезон» собрал 36 театров из 4 регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Именно столько прислано заявок в оргкомитет. Это рекорд за все время проведения. Уже через месяц жюри объявит семь победителей, которые разделят между собой грантовый фонд в 6 млн рублей и встретятся на фестивале в Иркутске.



Главный принцип участия в конкурсе - театр должен находиться в регионах присутствия компании «Полюс». Это Красноярский край, Республика Саха (Якутия), Иркутская и Магаданская области. Участие могут принять не только театры, но и молодежные творческие объединения, а также любительские труппы.

«В этом году наряду с государственными театрами мы получили много заявок от молодежных и народных коллективов, которых отличает инициативность, самостоятельность и смелость. У каждого из участников есть шанс на победу: основная цель нашего конкурса - совершать открытия, искать новые имена. Поэтому главный критерий для нас - художественная ценность постановок. Впервые в этом году не два, а три лучших театра получат возможность показать свои спектакли в театральной программе фестиваля «Территория. Иркутск», рассказал арт-директор фестиваля Роман Должанский.

В этом году фестиваль «Территория» состоится в Иркутске. Наверное, этим и обусловлено то, что больше всего участников - именно из этой области. Их 15. Вторым стал Красноярский край, от которого на конкурс поступило 10 заявок.

Красноярский театр кукол в третий раз попробует свои силы в фестивале. По словам Александры Казанцевой, заведующей литературно-драматургической частью театра, в этом году жюри увидит необычную постановку от красноярцев.

«Это очень важная для нас история. «Полюс. Золотой сезон» - хороший и престижный фестиваль, который стал таким довольно быстро благодаря компании «Полюс». Для нас важно, что в нем участвуют авторитетные критики. И если не говорить о призах, то, конечно, обратная связь, оценка театральных экспертов - это очень полезны для нас», - рассказала она.

Театр кукол подал на фестиваль заявку со спектаклем «Егоркина былина», поставленный по стихотворению Александра Башлачева. Поставил его главный режиссер Санкт-Петербургского театра кукол Руслан Кудашов.

Еще один красноярский участник - драматический театр им. А.С. Пушкина - подал сильную заявку со спектаклем «Мы герои», который уже успел получить шесть номинаций на «Золотую маску».

«Мы очень хотели бы выступить в Иркутске на этом фестивале. Иркутская публика очень театральная, искушенная. Наш театр там прекрасно знают и с удовольствием посмотрят наш спектакль, уже отмеченный критиками», - поделилась пресс-секретарь театра Мария Сикора.

Кроме этого край представят Творческое объединение «Вспышка», экспериментальный «Театр-Ф», Минусинский, Мотыгинский и Ачинский драматические театры, Лесосибирский театр «Поиск», Городской драматический театр Шарыпово и хор «Росиночка» из Железногорска.

«Завершая прием заявок уже пятый раз, мы можем с уверенностью сказать, что в Сибири и на Дальнем Востоке много разнообразных талантливых и инициативных театральных коллективов. Нам очень интересно находить свежие идеи и неординарные творческие решения в постановках участников конкурса. «Полюс. Золотой сезон» дает возможность большим и маленьким театрам показать свою работу широкой аудитории, получить признание профессионального сообщества, повысить уровень мастерства и улучшить материальную базу. А всех, кто не успел войти в число участников конкурса в этот раз, мы будем рады видеть в следующем году», — отметила директор по связям с общественностью компании «Полюс» Виктория Васильева.

Итоги конкурса подведет экспертный совет в составе театральных критиков Романа Должанского, Глеба Ситковского, Анны Степановой и Антона Хитрова.

Представители семи коллективов, попавших в шорт-лист, станут участниками театрального школы-фестиваля «Территория. Иркутск», который состоится в Иркутске в сентябре 2020 года. Коллективы, занявшие первые три места, покажут свои спектакли в рамках театральной программы фестиваля. Традиционно всех участников ожидает насыщенная образовательная программа для специалистов в сфере театра и современного искусства. Выигранные гранты победители смогут направить на оплату поездки, а также на хозяйственные нужды своих театров.