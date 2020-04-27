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Конец апреля в Красноярске будет по-летнему теплым

Главная Общество
Красноярск
09:00 27 Апреля 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Синоптики обещают красноярцам летнее тепло в последние дни апреля. В ближайшую неделю дневные температуры не опустятся ниже +18°С. В понедельник, 27 апреля, в Красноярске ожидается переменная облачность и ветер до 4-9 м/с. Воздух прогреется до +18…+20°С.

«На юге Таймырского МР местами ожидаются порывы южного ветра до 15-18 м/с, в центральных и южных районах Красноярского края сохранится местами высокая пожарная опасность IV класса», - предупредили в Среднесибирском УГМС.

В ночь на вторник, 28 апреля, температура в городе опустится до +7°С, в светлое время суток термометры покажут +23°С.

В среду, 29 апреля, в Красноярске будет также тепло, однако возможны незначительные осадки.

В четверг, 30 апреля, ночью ожидается +10°С, дневные температуры опустятся до +19°С, осадки сохранятся. По предварительным данным Гидрометцентра, начало мая также будет теплым и дождливым – около 20°С в светлое время суток.

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