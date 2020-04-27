27 апреля
Красноярск
погода +4 °C
74.72
 
€ 80.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В лесах Красноярского края введен режим ЧС из-за пожаров

Главная Общество
Красноярск
08:30 27 Апреля 2020
происшествия, красноярск, лесные пожары
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Региональное правительство ввело режим ЧС в лесах Красноярского края. Инспекторы усилят патрулирование территорий, доступ в людей в леса теперь ограничен.

Ранее населению было запрещено разводить костры, а также сжигать сухую траву и мусор. Несмотря на это, пожарные уже 900 раз выезжали на тушение очагов, которые возникли из-за палов сухой травы. Пожары едва не дошли до населенных пунктов. 

«Сейчас одна из главных задач – защита населения и объектов экономики от природных пожаров. Учитывая опыт прошлого года, главы районов должны активно проводить профилактическую работу, а пожарно-спасательные подразделения оперативно реагировать на происшествия», – отметил зампред краевого правительства Анатолий Цыкалов.

Добавим, что на время действия режима ЧС для тушения лесных пожаров будут привлечены дополнительные силы спасателей и техника.

Кроме того, районные власти должны организовать дежурство добровольных пожарных, которые помогут оперативно реагировать на возгорания. Простых граждан также просят не оставаться в стороне - в случае обнаружения очагов необходимо позвонить на «горячую линию»: 8-800-100-94-00 или отправить сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Конец апреля в Красноярске будет по-летнему теплым

Конец апреля в Красноярске будет по-летнему теплым

27 Апреля 2020 г.
Дневные температуры не опустятся ниже +18 градусов
Новости Красноярска: Более 500 жителей края заболели коронавирусом

Более 500 жителей края заболели коронавирусом

26 Апреля 2020 г.
За сутки подтвержден 41 случай
Новости Красноярска: Красноярцев с коронавирусом начнут лечить в кардиоцентре

Красноярцев с коронавирусом начнут лечить в кардиоцентре

26 Апреля 2020 г.
Учреждение необходимо перепрофилировать к 1 мая
Новости Красноярска: В Красноярск привезли тесты для быстрого выявления антител к коронавирусу

В Красноярск привезли тесты для быстрого выявления антител к коронавирусу

24 Апреля 2020 г.
Подобные исследования проводились только в Москве
Новости Красноярска: Красноярский театр кукол приготовил первую премьеру на самоизоляции

Красноярский театр кукол приготовил первую премьеру на самоизоляции

24 Апреля 2020 г.
Для маленьких красноярцев пройдет онлайн-спектакль
Новости Красноярска: 449 человек заражены коронавирусом по всему краю

449 человек заражены коронавирусом по всему краю

24 Апреля 2020 г.
Вылечились 50 жителей
Новости компаний
23/04
В отношении «двойника» «КрасКома» возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства
22/04
СГК подключила к тепловым сетям два детских сада в микрорайоне Белые Росы
17/04
СФУ запускает курс лекций по гастрономии и гостеприимству онлайн
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярский край и Хакасию разделит пункт пропуска

Красноярский край и Хакасию разделит пункт пропуска

23 Апреля 2020 г.
Число межрегиональных автобусов уже максимально сократили
Новости Красноярска: Жители края смогут получить повышенную материальную помощь

Жители края смогут получить повышенную материальную помощь

23 Апреля 2020 г.
Размер выплат увеличен
Новости Красноярска: Отопление в домах Красноярска пока решили не отключать

Отопление в домах Красноярска пока решили не отключать

23 Апреля 2020 г.
В городе еще возможно похолодание
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19