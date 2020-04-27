В лесах Красноярского края введен режим ЧС из-за пожаров

Региональное правительство ввело режим ЧС в лесах Красноярского края. Инспекторы усилят патрулирование территорий, доступ в людей в леса теперь ограничен.

Ранее населению было запрещено разводить костры, а также сжигать сухую траву и мусор. Несмотря на это, пожарные уже 900 раз выезжали на тушение очагов, которые возникли из-за палов сухой травы. Пожары едва не дошли до населенных пунктов.

«Сейчас одна из главных задач – защита населения и объектов экономики от природных пожаров. Учитывая опыт прошлого года, главы районов должны активно проводить профилактическую работу, а пожарно-спасательные подразделения оперативно реагировать на происшествия», – отметил зампред краевого правительства Анатолий Цыкалов.

Добавим, что на время действия режима ЧС для тушения лесных пожаров будут привлечены дополнительные силы спасателей и техника.

Кроме того, районные власти должны организовать дежурство добровольных пожарных, которые помогут оперативно реагировать на возгорания. Простых граждан также просят не оставаться в стороне - в случае обнаружения очагов необходимо позвонить на «горячую линию»: 8-800-100-94-00 или отправить сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес».