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Более 500 жителей края заболели коронавирусом

Главная Общество
Красноярск
16:21 26 Апреля 2020
общество, красноярск, заражение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Еще 41 случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Красноярском крае. Общее число заразившихся составило 508 человек с начала пандемии. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. 

Так, 28 человек подхватили COVID-19 в Красноярске, четверо - в Дивногорске, по два случая в Березовском и Уярском районах, по одному - в Шарыпово, Рыбинском, Ачинском, Новоселовском и Большемуртинском районах. 

Таким образом, коронавирус распространился на 40 территорий Красноярского края. 

«Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 17,7. Темп прироста ко вчерашнему дню – 8,8 %», - отметили в ведомстве. 

 

Отметим, что тесты оказались отрицательными у 59 красноярцев - они здоровы и выписаны из больниц. 

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