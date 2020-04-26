Более 500 жителей края заболели коронавирусом

Еще 41 случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Красноярском крае. Общее число заразившихся составило 508 человек с начала пандемии. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Так, 28 человек подхватили COVID-19 в Красноярске, четверо - в Дивногорске, по два случая в Березовском и Уярском районах, по одному - в Шарыпово, Рыбинском, Ачинском, Новоселовском и Большемуртинском районах.

Таким образом, коронавирус распространился на 40 территорий Красноярского края.

«Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 17,7. Темп прироста ко вчерашнему дню – 8,8 %», - отметили в ведомстве.

Отметим, что тесты оказались отрицательными у 59 красноярцев - они здоровы и выписаны из больниц.