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Красноярцев с коронавирусом начнут лечить в кардиоцентре

Главная Общество
Красноярск
12:37 26 Апреля 2020
общество, красноярск, город
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Центр сердечно-сосудистой хирургии в Красноярске подготовят для больных коронавирусной инфекцией - под эти цели в медучреждении выделят целое отделение на 100 мест, сообщает газета «Городские новости». 

Приказ об изменении профиля красноярского центра подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Предполагается, что пациентов с COVID-19 там начнут лечить с 1 мая. 

Напомним, в Красноярске инфицированных с симптомами наблюдают в БСМП, краевой больнице, а также в 20-й. На прошлой неделе базовый госпиталь на 60 мест открылся в научно-клиническом центре ФМБА. 

На данный момент в крае 467 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 

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