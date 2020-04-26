Красноярцев с коронавирусом начнут лечить в кардиоцентре

Центр сердечно-сосудистой хирургии в Красноярске подготовят для больных коронавирусной инфекцией - под эти цели в медучреждении выделят целое отделение на 100 мест, сообщает газета «Городские новости».

Приказ об изменении профиля красноярского центра подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Предполагается, что пациентов с COVID-19 там начнут лечить с 1 мая.

Напомним, в Красноярске инфицированных с симптомами наблюдают в БСМП, краевой больнице, а также в 20-й. На прошлой неделе базовый госпиталь на 60 мест открылся в научно-клиническом центре ФМБА.

На данный момент в крае 467 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.