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В Красноярск привезли тесты для быстрого выявления антител к коронавирусу

Главная Общество
Красноярск
17:30 24 Апреля 2020
общество, красноярск, медицина
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярск поступило две тысячи тестов для быстрого выявления антител к коронавирусной инфекции. Город станет вторым после Москвы, где проводятся подобные исследования, рассказали в Минздраве. 

Тестировать на антитела к COVID-2019 будут медиков. О принципах работы новых систем рассказал главврач Краевого центра СПИД Сергей Скударнов. 

«Набор предназначен для качественного выявления антител к новому коронавирусу (2019-nCoV) в образце сыворотки, плазмы,  крови человека. Он используется в качестве дополнительного теста при подозрении на перенесенное заболевание, для диагностики коронавируса. Подтверждение или исключение инфекции необходимо проводить в сочетании с клиническими проявлениями у пациента и совместно с другими тестами. Это хороший дополнительный метод для очень актуальной сегодня диагностики», - сказал главврач. 

Помог краю в доставке тестов в Красноярск фонд «Вольное дело». Ранее благотворители уже передавали в сибирский регион более 65 тысяч дефицитных масок и расходных материалов, а основатель фонда Олег Дерипаска подарил краю три автомобиля скорой помощи. Их используют для транспортировки тяжело больных пациентов. 

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