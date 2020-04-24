В Красноярск привезли тесты для быстрого выявления антител к коронавирусу

В Красноярск поступило две тысячи тестов для быстрого выявления антител к коронавирусной инфекции. Город станет вторым после Москвы, где проводятся подобные исследования, рассказали в Минздраве.

Тестировать на антитела к COVID-2019 будут медиков. О принципах работы новых систем рассказал главврач Краевого центра СПИД Сергей Скударнов.

«Набор предназначен для качественного выявления антител к новому коронавирусу (2019-nCoV) в образце сыворотки, плазмы, крови человека. Он используется в качестве дополнительного теста при подозрении на перенесенное заболевание, для диагностики коронавируса. Подтверждение или исключение инфекции необходимо проводить в сочетании с клиническими проявлениями у пациента и совместно с другими тестами. Это хороший дополнительный метод для очень актуальной сегодня диагностики», - сказал главврач.

Помог краю в доставке тестов в Красноярск фонд «Вольное дело». Ранее благотворители уже передавали в сибирский регион более 65 тысяч дефицитных масок и расходных материалов, а основатель фонда Олег Дерипаска подарил краю три автомобиля скорой помощи. Их используют для транспортировки тяжело больных пациентов.