Красноярский театр кукол приготовил первую премьеру на самоизоляции

Красноярский театр кукол представит маленьким красноярцам анимацию, подготовленную в условиях самоизоляции. В субботу, 25 апреля, зрители увидят короткометражку «Сказка про смелого Алешу».

Мини-спектакль как раз отражает сегодняшнюю ситуацию в мире, рассказали в театре. Это психотерапевтическая история, которая поможет маленьким зрителям победить страх и непонимание происходящего.

«Для меня спектакль – это возможность поговорить со зрителями на волнующую тему. Сегодня сложилась довольно тревожная ситуация, страхи, которые спали в нас, обострились. И если большинство взрослых умеют с ними справляться, то детям, конечно, сложнее. Поэтому первой премьерой нашего театра из самоизоляции стала именно «Сказка о смелом Алеше». В работе над мультфильмом нам помогала психолог», - рассказала актриса театра и режиссер мультфильма Ирина Нечитайло.