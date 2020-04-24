449 человек заражены коронавирусом по всему краю

В Красноярском крае зафиксировано еще 22 случая заражения коронавирусом - общее число инфицированных с начала пандемии достигло 449.

За сутки COVID-19 подтвердился у 14 красноярцев. Четыре случая в Большемуртинском районе, два - в Березовском, а также по одному в Емельяновском и Шарыповском районах.

По данным оперативного штаба, всего из больниц выписан 51 пациент - их тесты на коронавирус оказались отрицательными.

За все время в Красноярском крае пятеро погибших от COVID-19 - это люди старшего возраста с сопутствующими хроническими заболеваниями.