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449 человек заражены коронавирусом по всему краю

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Красноярск
14:54 24 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае зафиксировано еще 22 случая заражения коронавирусом - общее число инфицированных с начала пандемии достигло 449. 

За сутки COVID-19 подтвердился у 14 красноярцев. Четыре случая в Большемуртинском районе, два - в Березовском, а также по одному в Емельяновском и Шарыповском районах.

 

По данным оперативного штаба, всего из больниц выписан 51 пациент - их тесты на коронавирус оказались отрицательными. 

За все время в Красноярском крае пятеро погибших от COVID-19 - это люди старшего возраста с сопутствующими хроническими заболеваниями. 

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