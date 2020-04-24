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Добыча золота на фоне пандемии. Что происходит в отрасли?

Главная Общество
Красноярск
15:57 24 Апреля 2020
работа, вирус, металлургия, промышленность, добыча, золото
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Отрасль золотодобычи всегда крепко стояла на ногах. Нынешняя ситуация, когда рынки штормит, а коронавирус напугал всю планету, - очередной вызов для промышленности. Руководство «Полюса» отмечает: в условиях распространения COVID-19 основным приоритетом для компании остаются здоровье и благополучие сотрудников и их семей.
 
Итоги квартала

Генеральный директор компании «Полюс» Павел Грачев итоги первого квартала назвал сильными и сопоставимыми с аналогичным периодом 2019 года. В частности, компания произвела 18,5 тонн золота. Переработка руды по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 4% и составила 10,7 миллиона тонн. Показатель коэффициента извлечения золота по всей компании достиг 83,6%, что на 0,4% выше показателя предыдущего квартала и на 2,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Увеличить этот показатель удалось именно благодаря повышению уровня извлечения на Олимпиаде и Благодатном.

Почти половина от всего объема золота в первый квартал произведена на Олимпиадинском месторождении - больше 10 тонн. Вырос показатель извлечение золота в перерабатываемой руде.

«В дополнение к этому «Полюс» в первом квартале завершил установку двух флотомашин Jameson на ЗИФ-3 и продолжает настройку технологических параметров работы аналогичной флотомашины на ЗИФ-1», - комментирует старший вице-президент по операционной деятельности «Полюса» Владимир Полин.

Добыча золота на фоне пандемии. Что происходит в отрасли?

Что касается Благодатного, то и здесь уровень извлечения подрос. Произошло это благодаря выводу на проектную мощность флотомашины Jameson на ЗИФ-4. Производство золота на Благодатном за отчетный период, как и его содержание в руде, увеличились на 12% к уровню первого квартала прошлого года до 3,5 тонн и 1,76 г/т соответственно. Эти показатели по сравнению с четвертым кварталом 2019 г. практически не изменились.
 
Борьба с коронавирусом

На данный момент распространение вируса никак не повлияло на производственные процессы в компании. Все предприятия работают в штатном режиме. Специалисты пристально следят за распространением вируса в регионах присутствия и четко следуют указаниям государственных органов власти. В компании приняты все возможные профилактические меры, чтобы защитить здоровье сотрудников.

В частности, на всех активах организован специальный контрольно-пропускной режим. Все заезжающие на вахту проходят тестирование на COVID-19. Этот контроль проводится в городах перевахтовки (например, в Красноярске, Магадане, Иркутске, Бодайбо) перед заездом на ГОК. Организован ежедневный контроль температуры всех работников компании и подрядчиков. Проводится ежедневная дезинфекция мест общего пользования. На всех горнодобывающих активах компании проводятся тренировки по отработке действий в случае выявления заражения вирусом на предприятии.

«В условиях распространения COVID-19 основным приоритетом для компании остаются здоровье и благополучие наших сотрудников и их семей. Мы делаем все необходимое для защиты наших работников и активно содействуем реализации мер, предпринимаемых правительством с целью предупреждения распространения вируса в регионах нашего присутствия. Все наши производственные активы продолжают непрерывно работать. Мы ежедневно оцениваем любые потенциальные риски. В частности, было принято решение перевести сотрудников московского и ряда других офисов на удаленный режим работы», - рассказал Павел Грачев, генеральный директор ПАО «Полюс».

Добыча золота на фоне пандемии. Что происходит в отрасли?

Фото: «Полюс Красноярск»
По материалам «Полюс Красноярск»

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