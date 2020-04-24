В крае самка глухаря прибилась к полицейским и помогает им на службе

О необычном помощнике рассказали инспекторы ГИБДД в Большеулуйском районе - ежедневно на пост приходит самка глухаря. Птица ждет полицейских на месте с пяти часов утра. Она поднимает правоохранителям настроение и не боится проезжающих мимо машин.

Инспекторы привыкли к пернатой помощнице и назвали ее Надеждой. Самка очень близко подходит к людям, расправляет крылья и позволяет себя гладить по спине. Полицейские фотографируют любопытную птицу - она не пытается улететь, даже если мимо проносятся большегрузы.

Видео: ГУ МВД по краю