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В крае самка глухаря прибилась к полицейским и помогает им на службе

Главная Общество
Красноярск
14:13 24 Апреля 2020
животные, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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О необычном помощнике рассказали инспекторы ГИБДД в Большеулуйском районе - ежедневно на пост приходит самка глухаря. Птица ждет полицейских на месте с пяти часов утра. Она поднимает правоохранителям настроение и не боится проезжающих мимо машин. 

Инспекторы привыкли к пернатой помощнице и назвали ее Надеждой. Самка очень близко подходит к людям, расправляет крылья и позволяет себя гладить по спине. Полицейские фотографируют любопытную птицу - она не пытается улететь, даже если мимо проносятся большегрузы.

В крае самка глухаря прибилась к полицейским и помогает им на службе

Видео: ГУ МВД по краю 

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