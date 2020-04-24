Вертолеты санавиации в крае подготовили для перевозки больных коронавирусом

Вертолеты санавиации Красноярского края готовы транспортировать пациентов с диагнозом коронавирус в региональный центр. Для перевозки больных изготовили специальные герметичные боксы - в них люди могут находиться на ИВЛ. Все медики прошли обучение по использованию стерильного оборудования, рассказали в Минздраве.

Бокс представляет собой носилки со специальным прозрачным чехлом, защищающим медиков от прямого контакта с зараженным. При этом они не мешают оказывать срочную помощь больному.

Санавиацией будут доставлять пациентов из районов, если им потребуются более серьезные исследования.

В Минздраве отметили, что медики из муниципалитетов обладают достаточной квалификацией для лечения больных - в случае необходимости они могут дистанционно проконсультироваться с ведущими экспертами.