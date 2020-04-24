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Красноярцам предлагают работу во время самоизоляции

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Красноярск
12:57 24 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В краевой службе занятости представили вакансии, доступные для жителей региона во время режима самоизоляции и пандемии коронавируса. Сегодня существует более 32 тысяч предложений на рынке труда. 

Власти региона не только выплачивают пособия по безработице, но и предоставляют людям реальный шанс устроиться на новую временную или постоянную работу. 

«Актуализация банка вакансий показала, что в связи со сложившейся ситуацией некоторые работодатели приняли решение временно приостановить набор сотрудников. Средняя заработная плата при этом не уменьшилась и составляет 40,3 тысячи рублей, как и в начале года», - руководитель агентства труда и занятости отметил Виктор Новиков.

В тройку самых востребованных профессий входят специалисты по обслуживанию зданий, строители, управленцы. Работодатели также ищут фрезеровщиков, электрогазосварщиков, монтажников, каменщиков, бетонщиков, полицейских, маляров, машинистов инспекторов.

К началу посевной кампании многие сельскохозяйственные предприятия нанимают сотрудников - это операторы машинного доения, рабочие по уходу за животными и водители. 

Временно в Красноярском крае не принимают на работу продавцов, менеджеров, агентов по недвижимости, руководителей гостиниц и официантов. 

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