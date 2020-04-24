Красноярцы забивают мусорные контейнеры строительным хламом и прошлогодней травой. Весной этого года в частном секторе Красноярска и поселках Емельяновского района «Красноярская рециклинговая компания» за свой счет установила более ста мульд - больших контейнеров для сбора ТКО, решив тем самым вопрос с централизованным вывозом мусора из этих населенных пунктов. Но тут же возникла новая проблема - жители стали использовать мульды как полигон шаговой доступности для складирования любого мусора. Теперь некоторые контейнеры забиты остатками строительных материалов, обломками бетона и даже сушняком, который хозяева собрали на огородах. Мало того, сухую траву и ветки начали поджигать, что стало угрозой возникновения пожаров.

«Обращаем внимание жителей, что не все отходы относятся к ТКО и имеют право быть складированными в мусорные контейнеры. Твердые коммунальные отходы – это изделия из стекла, бумаги, дерева, пластика и металла бытового назначения, а также пищевые отходы – овощные очистки, скорлупа, шелуха, остатки приготовленных блюд. Только этот мусор можно складывать в контейнеры, предварительно упаковав в мешки», - рассказали в компании.

Кроме того, к твердым коммунальным отходам также относятся образующиеся в жилых помещениях крупногабаритные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта и др.), но размер этих отходов не позволяет складировать их в контейнеры, размещать их нужно рядом с местами накопления отходов

Строительный мусор, отходы садоводства, огородничества и животноводства, ртутные лампы, неисправные механизмы и приспособления, не относятся к ТКО и не входят в зону ответственности регионального оператора. Домовладельцы обязаны организовывать вывоз такого мусора самостоятельно. Это можно сделать, заключив дополнительный договор с регоператором или другой специализированной компанией. Само собой, за дополнительную плату.

Зола и угольный шлак тоже не ТКО. Они относятся к особо опасным отходам, и, что важно, утилизировать их можно только охлажденными. В противном случае недалеко до беды – ведь в частном секторе много деревянных построек, а огонь в контейнере очень быстро может перерасти в пожар. К тому же тлеющие среди мусора зола и шлак могут привести к возгоранию мусоровоза на маршруте. Такое, к сожалению, уже не раз случалось.

Но если пожар и утрата имущества – ситуация для кого-то скорее предположительная, чем реальная – может случиться, а может и нет – то наказание за нарушение требований законодательства вполне реально и неизбежно.

Согласно закону Красноярского края «Об административных правонарушениях» от 02.10.2008 №7-2161 (ст.5.1.), граждане нарушают правила благоустройства, озеленения и содержания территорий и строений, а также правила по обеспечению чистоты и порядка. Это чревато не только предупреждением, но и вполне реальным штрафом – от 500 до 2000 рублей. Должностным лицам придется заплатить от 1000 до 3000, юридическим – от 5000 до 20 000 рублей.

Наказание за подобное нарушение предусмотрено и в КоАП РФ. Подробная информация содержится в статье 6.35 «Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору и накоплению отходов».