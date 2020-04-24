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В Красноярске изменились правила покупки билетов на поезда

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Красноярск
11:11 24 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Минтранс изменил правила покупки билетов на поезда. Теперь при оформлении проездного документа в кассах железной дороги, на сайте РЖД или в мобильном приложении, пассажиры обязаны предоставить свои контактные данные. На указанный номер телефона или электронную почту будут приходить уведомления об изменениях в графике движения поезда.

«Информирование пассажиров о корректировках в движении поездов осуществляется бесплатно и адресно. Контактная информация не используется для маркетинговых и рекламных рассылок», - подчеркивают в пресс-службе красноярской железной дороги.

Отметим, что ранее пассажиров тоже просили указывать свои контакты, чтобы оперативно предупредить о возможных изменениях в расписании движения поездов. Однако тогда пассажир мог предоставлять их по своему желанию, а теперь это обязательное правило, закрепленное законодательно.

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