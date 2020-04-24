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Крупнейший поставщик сырья для КрАЗа – Ачинский глиноземный комбинат – отмечает 50-летие

Главная Общество
Красноярск
10:48 24 Апреля 2020
предприятие, юбилей, металлургия, промышленность
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Крупнейший поставщик сырья для Красноярского алюминиевого завода – Ачинский глиноземный комбинат – отмечает 50-летний юбилей. На протяжении полувека предприятие занимает ведущие позиции в промышленности Красноярского края и вносит весомый вклад в экономическое развитие всего региона.

Ачинский глиноземный комбинат проектировался и строился как часть энергометаллургического комплекса в Красноярском крае, куда также вошли Кия-Шалтырский нефелиновый рудник, Красноярская ГЭС и Красноярский алюминиевый завод. 22 апреля 1970 года на КрАЗ был отправлен первый железнодорожный состав с глиноземом АГК. Благодаря строительству комбината город Ачинск превратился в крупный современный населенный пункт, а ТЭЦ, входящая в состав предприятия, обеспечила жителей отоплением и водой.

Крупнейший поставщик сырья для КрАЗа – Ачинский глиноземный комбинат – отмечает 50-летие

Сегодня комбинат производит глинозем из нефелиновой руды и известняка по уникальной технологии, разработанной Всероссийским алюминиево-магниевым институтом. АГК – крупнейший поставщик глинозема в России, на предприятии работает более 3600 человек.

– От эффективной и слаженной работы коллектива АГК зависит качество металла, который выпускает Красноярский алюминиевый завод, – отметил управляющий директор КрАЗа Евгений Курьянов. – Поздравляю коллег – работников АГК – с юбилеем от лица всего нашего завода, желаю процветания, стабильности и успеха в любом начинании.

Глинозем является основным сырьем для производства алюминия. Из двух тонн глинозема в процессе электролиза образуется одна тонна «крылатого» металла.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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