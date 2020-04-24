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Десять школ края попали в рейтинг лучших в России

Главная Общество
Красноярск
10:34 24 Апреля 2020
общество, красноярск, школа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сразу десять школ Красноярского края отметили в рейтинге лучших в России по уровню подготовки выпускников. В этих учебных заведениях наибольшее число успешных абитуриентов, поступивших в престижные вузы страны. Об этом рассказали в министерстве образования региона. 

Список составило агентство RAEX, эксперты проанализировали результаты тысяч школ по всей стране в 2019 году. В итоге специалисты составили топ-300, куда вошли и красноярские заведения. 

Так, на 98 месте оказалась гимназия №13 «Академ», на 100 - гимназия №1 «Универс». Лицей №7 занял 105 место, школа №144 - 205 место, лицей №1 - 234 место, школа №10 - 242 место, школа №143 - 288 место, школа №149 - 296 место, а также краевое учреждение «Школа космонавтики» в Железногорске – 150 место и лицей №174 в Зеленогорске – 263 место. 

Школа космонавтики также попала в топ-100 в России по конкурентоспособности учеников. 

«Я хотела бы поздравить всех педагогов и ребят из названных школ. Уверена, что этот успех общий. Хотелось бы отметить наше краевое учреждение по работе с одаренными детьми – Школу космонавтики, которая в этом году попала сразу в несколько престижных образовательных рейтингов.  Воспитанники  этой школы ежегодно показывают высокие результаты ЕГЭ, занимают призовые места на всероссийских и международных предметных олимпиадах», – отметила министр образования Красноярского края Светлана Маковская.

Добавим, что российские рейтинги школ обновляются каждый год. 

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