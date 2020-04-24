В первой многоэтажке Красноярска установили новую систему газоснабжения

Красноярсккрайгаз завершил работы по капитальному ремонту системы газоснабжения на первом объекте – в пятиэтажке по улице Тельмана,1 в Красноярске. За неделю рабочие полностью заменили сети газоснабжения и установили газоанализаторы в каждой квартире – эти устройства предупредят жителей в случае утечки.

«Помимо новых сетей газоснабжения, предполагается установка современных газоанализаторов. Это гарантирует максимальную безопасность проживания наших граждан. Пользуясь возможностью, призываю жителей с большим пониманием и ответственностью отнестись к проведению этих работ, оказать максимальное содействие специалистам по доступу в жилые помещения», - отметил министр промышленности, энергетики и ЖКХ Евгений Афанасьев.

До конца года капитальный ремонт систем газоснабжения проведут еще в 182 домах Красноярска. Такая работа в регионе выполняется впервые. Цель – сделать газифицированные дома безопасными для проживания.