Поезда дальнего следования в Красноярске оборудовали бесконтактными термометрами

Пассажирам поездов дальнего следования теперь измеряют температуру перед отправкой рейса. Все составы в Красноярске оборудованы бесконтактными термометрами. Если поездка длится до пяти часов, температуру измерят один раз. В более длительных рейсах контроль осуществляется не менее двух раз в сутки. Если в пути у кого-то из пассажиров поднимется температура, к нему вызовут бригаду «скорой помощи» на ближайшей станции.

«Перед рейсами и в пути следования ведется постоянный мониторинг состояния здоровья работников поездных бригад. Всем сотрудникам, взаимодействующим с пассажирами, перед началом рабочего дня измеряется температура. При любых симптомах, указывающих на ухудшение состояния здоровья, они направляются домой для вызова врача и постановки диагноза», - сообщили в пресс-службе красноярской железной дороги.

Добавим, что во всех поездах проводят уборку не менее 4 раз в сутки. После каждого рейса обязательна дезинфекция.