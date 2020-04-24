На обходе Лесосибирска установят фонари

Краевые власти направят 46 млн рублей на освещение обхода Лесосибирска в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проектом предусмотрена 191 опора освещения на участке, протяженностью почти 6 км. Фонари установят на кольцевой развязке рядом с микрорайоном Полянка, а также на отрезке трассы с 286,8 по 291,6 км.

«Участки для освещения выбраны неслучайно. По нормативам наличие искусственного освещения на автомобильных дорогах в границах населенных пунктов обязательно. Реализация этого проекта позволит снизить риск возникновения дорожно-транспортных происшествий в темное время суток», - сообщил руководитель КрУДора Андрей Журавлев.

Также подрядчик установит барьерные ограждения на участке. Сейчас дорожники готовят площадку для начала работы. Завершить строительство они должны к октябрю.