Красноярскому краю пообещали урожайный год

В 27 районах Красноярского края стартовала посевная кампания. Агропромышленные холдинги готовятся выращивать зерновые, бобовые, масличные и технические культуры. Одно из таких предприятий в Минусинском районе проинспектировал губернатор региона Александр Усс.
Глава края посетил агрохолдинг «Агро-Альянс-Сибирь». В рамках визита он проверил логистический пункт, место отгрузки рапса в вагоны, а также выехал в поле, куда уже вывели автоматизированную сельхозтехнику.
Примечательно, что новые технологии значительно облегчают работу в полях. Компании пользуются программами оцифровки полей, а также дистанционно наблюдают за состоянием посевов и составляют цифровые карты урожайности. Это дает положительный результат и позволяет добиваться высоких показателей.
Губернатор по итогам визита подчеркнул, что сложный эпидемический период в регионе не отразился на весенних полевых работах.
«По большинству составляющих край даже опережает темпы посевной, которые у нас были в прошлом году. В частности, программы господдержки АПК реализуются в полном объеме, в настоящее время хозяйствам уже перечислено около 2,7 млрд рублей, а это на более чем миллиард выше аналогичного периода прошлого года. Для улучшения качества работ в этом году хозяйства края планируют приобрести 126 тракторов, 34 современных посевных комплекса и порядка 100 зерноуборочных комбайнов. Я надеюсь, что в этом году сельское хозяйство края традиционно даст хороший результат по урожайности. Уверен, край будет с хлебом. Это однозначно», – сказал глава региона.