Красноярскому краю пообещали урожайный год

В 27 районах Красноярского края стартовала посевная кампания. Агропромышленные холдинги готовятся выращивать зерновые, бобовые, масличные и технические культуры. Одно из таких предприятий в Минусинском районе проинспектировал губернатор региона Александр Усс.

Глава края посетил агрохолдинг «Агро-Альянс-Сибирь». В рамках визита он проверил логистический пункт, место отгрузки рапса в вагоны, а также выехал в поле, куда уже вывели автоматизированную сельхозтехнику.

Примечательно, что новые технологии значительно облегчают работу в полях. Компании пользуются программами оцифровки полей, а также дистанционно наблюдают за состоянием посевов и составляют цифровые карты урожайности. Это дает положительный результат и позволяет добиваться высоких показателей.

Губернатор по итогам визита подчеркнул, что сложный эпидемический период в регионе не отразился на весенних полевых работах.