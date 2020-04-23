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В отношении «двойника» «КрасКома» возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства

Главная Общество
Красноярск
14:38 23 Апреля 2020
обращение, уфас, коммунальное хозяйство, предприятие
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Красноярское УФАС изучает сведения о действиях транспортного предприятия, специализирующего на вывозе жидких бытовых отходов и незаконно использующего с 2015 года запатентованное название компании «КрасКом». Рассмотрение дела запланировано на май.

«КрасКом» вынужден был обратится в антимонопольную службу в связи с регулярными запросами надзорных органов и жалобами красноярцев на то, что якобы водители предприятия нарушают природоохранное законодательство, неправильно утилизируя стоки, откаченные из септиков в частном секторе. По каждому такому заявлению служба безопасности «КрасКома» проводила тщательное расследование. В итоге выяснилось, что в действительности нарушителями были водители-частники ассенизационных машин, арендующие коммунальную технику у собственников одного из транспортных предприятий Красноярска, которые предлагали свои услуги красноярцам через интернет-сайт под видом «КрасКома».

К наименованию ресурсоснабжающей организации находчивые предприниматели добавили один математический символ. Смешав названия двух совершенно разных предприятий по фонетическому звучанию и визуальному изображению, они вводили в заблуждение красноярцев, а предоставляя услуги по вывозу нечистот с нарушением экологических требований к охране окружающей среды, недобросовестные конкуренты наносили своими действиями ущерб деловой репутации компании «КрасКом».

— До государственной регистрации товарного знака мы не могли привлечь к ответственности ни организации, ни физические лица, незаконно использующие наше название в своих корыстных целях, — отмечает начальник правового управления компании «КрасКом» Алла Дроздова. — Сейчас мы нарабатываем практику по защите интересов Общества от незаконного использования товарного знака.  Мы вычислили пять различных организаций, имеющих аналогичное название. В сфере водоснабжения и водоотведения из них работает только одна — КрасКом+, руководители которой отказались исполнить наше требование и добровольно изменить название. В результате   региональным УФАС по нашему обращению в отношении него возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Надеемся, что УФАС даст должную оценку действиям транспортного предприятия.

Напомним, что в городской системе жизнеобеспечения компания «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» работает с декабря 2003 года. Сокращённое название «КрасКом» было запатентовано в августе 2019 году.

По материалам «КрасКома»
Фото: «КрасКом»

В статье упоминаются:
Организации: ООО «КрасКом»
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