Отопление в домах Красноярска пока решили не отключать

В Красноярске несколько дней стоит летняя жара - температура воздуха поднимается до +25...+30 градусов. Но несмотря на это, отопление в домах красноярцев пока отключать не будут. Об этом объявили в департаменте горхозяйства.

По мнению специалистов, грунт и сами здания после зимы еще не прогрелись. К тому же в городе еще не начался сезон дождей, который обязательно приведет к существенному похолоданию. Еще не наступил паводковый сезон, а в горах по-прежнему лежит снег.

По закону отопительный сезон необходимо завершить, если среднесуточная температура достигает +8 градусов и держится несколько дней. В Красноярске эти показатели уже достигнуты, но органы местной власти не спешат отключать тепло.

«Система центрального отопления в нашем городе построена так, что быстро отключить и быстро включить ее невозможно. Поэтому решение об окончании отопительного сезона всегда принимается с учетом всех прогнозов и обстоятельств», - заявили в мэрии.

Уровень тепла в квартирах красноярцев по возможности регулируют.

Напомним, в прошлом году отопление отключили только в мае.