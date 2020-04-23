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Отопление в домах Красноярска пока решили не отключать

Главная Общество
Красноярск
14:39 23 Апреля 2020
общество, красноярск, тепло
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске несколько дней стоит летняя жара - температура воздуха поднимается до +25...+30 градусов. Но несмотря на это, отопление в домах красноярцев пока отключать не будут. Об этом объявили в департаменте горхозяйства. 

По мнению специалистов, грунт и сами здания после зимы еще не прогрелись. К тому же в городе еще не начался сезон дождей, который обязательно приведет к существенному похолоданию. Еще не наступил паводковый сезон, а в горах по-прежнему лежит снег. 

По закону отопительный сезон необходимо завершить, если среднесуточная температура достигает +8 градусов и держится несколько дней. В Красноярске эти показатели уже достигнуты, но органы местной власти не спешат отключать тепло. 

«Система центрального отопления в нашем городе построена так, что быстро отключить и быстро включить ее невозможно. Поэтому  решение об окончании отопительного сезона всегда принимается с учетом всех прогнозов и обстоятельств», - заявили в мэрии. 

Уровень тепла в квартирах красноярцев по возможности регулируют. 

Напомним, в прошлом году отопление отключили только в мае. 

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