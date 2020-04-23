Власти Красноярска разработали план помощи для погорельцев с ул. Судостроительной

Мэр Красноярска Сергей Еремин поручил показать помощь погорельцам с ул. Судостроительной, где 20 апреля огонь уничтожил бараки и деревянные постройки. В результате ЧП один жилой дом полностью уничтожен, еще два сильно пострадали. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

Так, дом по ул. Судостроительная, 2А, который сгорел полностью, был аварийным и подлежал сносу в 2025 году. Глава города распорядился перенести сроки расселения красноярцев на этот год. Жители не могут попасть в свои квартиры, так как конструкции дома разрушены. Им предоставят временное жилье.

Дополнительные средства обещают выделить из резервного фонда города на восстановление дома №4 А.

«Жителям частного дома № 7 будет выплачена материальная помощь и предложено проживание в маневренном фонде», - заявили в мэрии.

Погорельцам помогают восстановить документы - они в том числе необходимы для получения материальной помощи. Глава города поручил выполнить указания в кратчайшие сроки.