23 апреля
Красноярск
погода +27 °C
77.04
 
€ 83.68
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Власти Красноярска разработали план помощи для погорельцев с ул. Судостроительной

Главная Общество
Красноярск
14:27 23 Апреля 2020
общество, красноярск, помощь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
версия для печати Ico_print

Мэр Красноярска Сергей Еремин поручил показать помощь погорельцам с ул. Судостроительной, где 20 апреля огонь уничтожил бараки и деревянные постройки. В результате ЧП один жилой дом полностью уничтожен, еще два сильно пострадали. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. 

Так, дом по ул. Судостроительная, 2А, который сгорел полностью, был аварийным и подлежал сносу в 2025 году. Глава города распорядился перенести сроки расселения красноярцев на этот год. Жители не могут попасть в свои квартиры, так как конструкции дома разрушены. Им предоставят временное жилье. 

Дополнительные средства обещают выделить из резервного фонда города на восстановление дома №4 А. 

«Жителям частного дома № 7 будет выплачена материальная помощь и предложено проживание в маневренном фонде», - заявили в мэрии. 

Погорельцам помогают восстановить документы - они в том числе необходимы для получения материальной помощи. Глава города поручил выполнить указания в кратчайшие сроки. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Отопление в домах Красноярска пока решили не отключать

Отопление в домах Красноярска пока решили не отключать

23 Апреля 2020 г.
В городе еще возможно похолодание
Новости Красноярска: В Красноярске перекроют проезды к городским кладбищам

В Красноярске перекроют проезды к городским кладбищам

23 Апреля 2020 г.
Также у погостов запретят парковку
Новости Красноярска: Компания «Полюс» выделила 30 млн рублей для борьбы с COVID-19 в Красноярском крае

Компания «Полюс» выделила 30 млн рублей для борьбы с COVID-19 в Красноярском крае

23 Апреля 2020 г.
«Полюс» оказывает значительную финансовую поддержку медицинским учреждениям
Новости Красноярска: Красноярцы на карантине заполняют дневник здоровья

Красноярцы на карантине заполняют дневник здоровья

23 Апреля 2020 г.
Контроль за пациентами осуществляется дистанционно
Новости Красноярска: Красноярский край и Хакасию разделит пункт пропуска

Красноярский край и Хакасию разделит пункт пропуска

23 Апреля 2020 г.
Число межрегиональных автобусов уже максимально сократили
Новости Красноярска: Треть пациентов в Красноярском крае лечат коронавирус дома

Треть пациентов в Красноярском крае лечат коронавирус дома

23 Апреля 2020 г.
У них болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме
Новости компаний
23/04
В отношении «двойника» «КрасКома» возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства
22/04
СГК подключила к тепловым сетям два детских сада в микрорайоне Белые Росы
17/04
СФУ запускает курс лекций по гастрономии и гостеприимству онлайн
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярский край не подошел к пику заболеваемости коронавирусом

Красноярский край не подошел к пику заболеваемости коронавирусом

22 Апреля 2020 г.
Опубликован график заражений
Новости Красноярска: Пожар на Судостроительной перекинулся на жилые дома

Пожар на Судостроительной перекинулся на жилые дома

20 Апреля 2020 г.
Площадь разрослась до 1000 квадратных метров
Новости Красноярска: Красноярский край оказался в числе регионов со стремительным оттоком населения

Красноярский край оказался в числе регионов со стремительным оттоком населения

21 Апреля 2020 г.
Естественный прирост населения за 2017-2019 годы отрицательный
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19