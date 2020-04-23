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В Красноярске перекроют проезды к городским кладбищам

Главная Общество
Красноярск
12:59 23 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярцам запрещено посещать кладбища до 30 апреля. На ближайших выходных проезды к погостам будут перекрыты, пояснили в мэрии. Добраться до кладбищ на автобусах также не получится - из маршрутов общественного транспорта исключили все прилегающие остановки. 

Так, с 25 апреля принято решение закрыть для проезда следующие участки: 

  • съезд с ул. Енисейский тракт на проезд-дублер вдоль кладбища «Бадалык»;

  • съезд с ул. Енисейский тракт к кладбищу «Бадалык» с восточной стороны;

  • ул. Ремесленная в районе здания № 45/11 по ул. Енисейский тракт;

  • проезд с западной стороны кладбища «Бадалык»;

  • проезд от ул. Боткина вдоль кладбища «Николаевское» до пр. Свободный;

  • въезд на парковку, прилегающую к Площади Победы, с ул. Шахтеров и с ул. Дудинская;

  • съезд к кладбищу «Шинное» с ул. 4-я Шинная в районе здания № 26 и № 65.

Парковка у погостов также запрещена до 00:00 27 апреля. Данные меру помогут избежать массового распространения коронавируса, так как в Родительский день кладбища посещают тысячи людей. 

Отметим, что добровольцы готовы бесплатно привести в порядок места захоронений на кладбищах Бадалык и Шинников. Рабочие уберут мусор, сухую траву и листву, помоют надгробия, а также столы и лавочки. Для получения услуги можно позвонить по телефону: 219-33-44.​ 

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