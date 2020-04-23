В Красноярске перекроют проезды к городским кладбищам

Красноярцам запрещено посещать кладбища до 30 апреля. На ближайших выходных проезды к погостам будут перекрыты, пояснили в мэрии. Добраться до кладбищ на автобусах также не получится - из маршрутов общественного транспорта исключили все прилегающие остановки.

Так, с 25 апреля принято решение закрыть для проезда следующие участки:

съезд с ул. Енисейский тракт на проезд-дублер вдоль кладбища «Бадалык»;

съезд с ул. Енисейский тракт к кладбищу «Бадалык» с восточной стороны;

ул. Ремесленная в районе здания № 45/11 по ул. Енисейский тракт;

проезд с западной стороны кладбища «Бадалык»;

проезд от ул. Боткина вдоль кладбища «Николаевское» до пр. Свободный;

въезд на парковку, прилегающую к Площади Победы, с ул. Шахтеров и с ул. Дудинская;

съезд к кладбищу «Шинное» с ул. 4-я Шинная в районе здания № 26 и № 65.

Парковка у погостов также запрещена до 00:00 27 апреля. Данные меру помогут избежать массового распространения коронавируса, так как в Родительский день кладбища посещают тысячи людей.

Отметим, что добровольцы готовы бесплатно привести в порядок места захоронений на кладбищах Бадалык и Шинников. Рабочие уберут мусор, сухую траву и листву, помоют надгробия, а также столы и лавочки. Для получения услуги можно позвонить по телефону: 219-33-44.​