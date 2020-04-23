Компания «Полюс» выделила 30 млн рублей для борьбы с COVID-19 в Красноярском крае

В рамках мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции компания «Полюс» оказывает значительную финансовую поддержку медицинским учреждениям Красноярского края.

Порядка 4,5 млн рублей от золотодобывающей компании получила КГБУЗ «Северо-Енисейская районная больница» для приобретения дополнительного оборудования, необходимого для лечения коронавирусной инфекции. Кислородные концентраторы, компрессионные ингаляторы, наборы для грудной интубации, мебель для палат и прочие медицинские материалы значительно улучшат материально-техническую базу больницы.

Денежные средства в размере 25,5 млн рублей направлены компанией «Полюс» для приобретения дополнительного лабораторного оборудования, средств индивидуальной защиты и расходных материалов, необходимых для выявления новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. На выделенные деньги будут закуплены комплекты реагентов, пробирки, защитные костюмы и другие материалы, необходимые для проведения 30 000 тестирований. Новое оборудование позволит проводить исследования на базе «Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства» в Красноярске и в филиале «Красноярского краевого Центра профилактики и борьбы со СПИД» в городе Ачинск.

Сергей Журавлев, вице-президент по работе с государственными органами компании «Полюс»:

«В Северо-Енисейском районе Красноярского края расположена крупнейшая производственная единица компании. «Полюс» не мог остаться в стороне и совместно с Правительством Красноярского края были определены основные потребности в комплектации медицинских учреждений. Выделение средств для покупки оборудования – наш вклад для сохранения здоровья своих сотрудников и жителей края».

Финансовая помощь медицинским учреждениям входит в комплекс мер компании по противодействию распространения коронавирусной инфекции. В начале апреля «Полюс» объявил о решении передать региональным медицинским учреждениям в регионах присутствия аппараты искусственной вентиляции легких. Часть из них уже доставлена в больницы регионов. В Красноярском крае первые аппараты ИВЛ от «Полюса» получили Северо-Енисейская районная больница (КГБУЗ «Северо-Енисейская РБ) и Краевая клиническая больница (КГБУЗ ККБ).

«Полюс» – крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих золотодобывающих компаний в мире по объему производства с самыми низкими издержками. Согласно данным отчета о запасах руды и минеральных ресурсах Компании за 2018 г., «Полюс» занимает третье место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по объемам запасов и ресурсов.

Основные производственные объекты группы расположены на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).