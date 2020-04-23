Красноярцы на карантине заполняют дневник здоровья

В Красноярском крае разработан дневник здоровья - это портал для дистанционного контроля за людьми, находящимися под наблюдением поликлиник из-за распространения коронавируса. Об этом рассказали в Минздраве.

На специальном портале медики онлайн отслеживают состояние здоровья пациентов - те, в свою очередь, каждый день заполняют данные о симптомах, характерных при Covid-19.

«Информация о лицах под наблюдением вносится в регистр на основании данных получаемых от ГУ МВД России по Красноярскому краю, по результатам самообращения граждан в медицинские учреждения края, либо на горячую линию министерства здравоохранения», - пояснили в ведомстве.

Пока дневник здоровья заполняют только те, кто прибыл из-за границы, а также все контактирующие лица. Однако в дальнейшем специалисты Минздрава планируют доработать систему - отчитываться о своем состоянии смогут и больные коронавирусом на амбулаторном лечении.