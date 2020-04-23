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Красноярцы на карантине заполняют дневник здоровья

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Красноярск
11:20 23 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае разработан дневник здоровья - это портал для дистанционного контроля за людьми, находящимися под наблюдением поликлиник из-за распространения коронавируса. Об этом рассказали в Минздраве. 

На специальном портале медики онлайн отслеживают состояние здоровья пациентов - те, в свою очередь, каждый день заполняют данные о симптомах, характерных при Covid-19. 

«Информация о лицах под наблюдением вносится в регистр на основании данных получаемых от ГУ МВД России по Красноярскому краю, по результатам самообращения граждан в медицинские учреждения края, либо на горячую линию министерства здравоохранения», - пояснили в ведомстве. 

Пока дневник здоровья заполняют только те, кто прибыл из-за границы, а также все контактирующие лица. Однако в дальнейшем специалисты Минздрава планируют доработать систему - отчитываться о своем состоянии смогут и больные коронавирусом на амбулаторном лечении. 

 

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