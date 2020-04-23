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Красноярский край и Хакасию разделит пункт пропуска

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Красноярск
10:36 23 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На северной границе Хакасии с Красноярским краем появится пропускной пункт. Так можно будет контролировать приезжающих в регион красноярцев - многие из них путешествуют на автомобиле или на такси. Об этом объявил глава Хакасии Валентин Коновалов. 

По его словам, сегодня количество автобусных рейсов по маршруту «Красноярск-Абакан» максимально сокращено, однако люди продолжают прибывают в Хакасию. Этому способствует и хорошая погода, установившаяся в регионах. 

Контролировать приезжающих красноярцев планируют с помощью цифровых пропусков - в Хакасии, в частности в Абакане, такая система пока не введена. 

Напомним, из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции передвижения красноярцев ограничены. В Хакасии 87 человек с диагнозом COVID-19, в Красноярском крае всего с начала пандемии 392 случая заражения.

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