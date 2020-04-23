Красноярский край и Хакасию разделит пункт пропуска

На северной границе Хакасии с Красноярским краем появится пропускной пункт. Так можно будет контролировать приезжающих в регион красноярцев - многие из них путешествуют на автомобиле или на такси. Об этом объявил глава Хакасии Валентин Коновалов.

По его словам, сегодня количество автобусных рейсов по маршруту «Красноярск-Абакан» максимально сокращено, однако люди продолжают прибывают в Хакасию. Этому способствует и хорошая погода, установившаяся в регионах.

Контролировать приезжающих красноярцев планируют с помощью цифровых пропусков - в Хакасии, в частности в Абакане, такая система пока не введена.

Напомним, из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции передвижения красноярцев ограничены. В Хакасии 87 человек с диагнозом COVID-19, в Красноярском крае всего с начала пандемии 392 случая заражения.