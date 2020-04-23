Треть пациентов в Красноярском крае лечат коронавирус дома

Губернатор Александр Усс провел совещание с главами районов края о регламенте лечения пациентов с коронавирусом на дому. В регионе 101 пациент с подтвержденным COVID-19 проходит лечение в условиях своих квартир.

Больным не требуется госпитализация, так как инфекция протекает бессимптомно или в легкой форме. Их состояние ежедневно контролируют врачи, но в дистанционном режиме. Анализ на коронавиурс у больных, которые лечатся дома, берут на третий и одиннадцатый день со дня подтверждения COVID-19.

«Такой подход позволит избежать чрезмерной загруженности медицинских учреждений и обеспечить их готовность к возможному росту числа пациентов, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких», - пояснили в пресс-службе краевого правительства.

По данным заместителя председателя краевого правительства Алексея Подкорытова, в Красноярском крае у 4% пациентов коронавирус протекает в тяжелой форме. В состоянии средней степени тяжести находятся 17% заболевших, в легкой форме - 30% красноярцев. У остальных вирус протекает без симптомов.