Аномальная жара сохранится в Красноярске до конца недели

В Красноярске установилась аномальная жара. По данным Среднесибирского метеоцентра, в четверг, 23 апреля, воздух в городе прогреется до +25…+27°С.

Синоптики прогнозируют небольшую облачность, осадков в краевом центре не ожидается. Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 2-7 м/с, днем порывы до 12 м/с.

До конца недели среднесуточные температуры в Красноярске будут на 7-14°С выше климатической нормы. Самым жарким днем недели станет суббота, 25 апреля, - воздух прогреется до 30°С.

С воскресенья жара начнет отступать, пойдут дожди. Несмотря на погодные аномалии, паводков и подтоплений МЧС пока не прогнозирует. Однако жителей призывают не сжигать траву и воздержаться от любых работ с огнем на улице.