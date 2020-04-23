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Аномальная жара сохранится в Красноярске до конца недели

Главная Общество
Красноярск
08:30 23 Апреля 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске установилась аномальная жара. По данным Среднесибирского метеоцентра, в четверг, 23 апреля, воздух в городе прогреется до +25…+27°С.

Синоптики прогнозируют небольшую облачность, осадков в краевом центре не ожидается. Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 2-7 м/с, днем порывы до 12 м/с.

До конца недели среднесуточные температуры в Красноярске будут на 7-14°С выше климатической нормы. Самым жарким днем недели станет суббота, 25 апреля, - воздух прогреется до 30°С.

С воскресенья жара начнет отступать, пойдут дожди. Несмотря на погодные аномалии, паводков и подтоплений МЧС пока не прогнозирует. Однако жителей призывают не сжигать траву и воздержаться от любых работ с огнем на улице.

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