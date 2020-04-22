Красноярский край не подошел к пику заболеваемости коронавирусом

Оперативный штаб Красноярского края по борьбе с коронавирусом опубликовал график распространения болезни с начала пандемии. Из рисунка видно, что пика по числу инфицированных COVID-19 регион не достиг - число заболевших увеличивается (всего 392 случая).

На графике видно, что первые пять зараженных в крае появились 25 марта. Затем с каждым днем динамика все набирала обороты - всплеск заболевших случился 11 апреля - это видно на рисунке. Самое большое число подтвержденных тестов на COVID-19 пришло 21 апреля - 64 случая.

За все время в регионе не так много полностью выздоровевших людей. Например, на протяжении восьми дней в крае было зафиксировано только 17 пациентов с повторными отрицательными тестами. Затем число увеличилось до 28. Умерших по всему краю пятеро, в том числе трое за 22 апреля.

Отметим, что по России динамика похожая - всего 57 999 зараженных. Количество заболевших с каждым днем увеличивается.