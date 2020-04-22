22 апреля
Красноярск
погода +27 °C
77.04
 
€ 83.68
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярский край не подошел к пику заболеваемости коронавирусом

Главная Общество
Красноярск
17:08 22 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Оперативный штаб Красноярского края по борьбе с коронавирусом опубликовал график распространения болезни с начала пандемии. Из рисунка видно, что пика по числу инфицированных COVID-19 регион не достиг - число заболевших увеличивается (всего 392 случая). 

На графике видно, что первые пять зараженных в крае появились 25 марта. Затем с каждым днем динамика все набирала обороты - всплеск заболевших случился 11 апреля - это видно на рисунке. Самое большое число подтвержденных тестов на COVID-19 пришло 21 апреля - 64 случая. 

За все время в регионе не так много полностью выздоровевших людей. Например, на протяжении восьми дней в крае было зафиксировано только 17 пациентов с повторными отрицательными тестами. Затем число увеличилось до 28. Умерших по всему краю пятеро, в том числе трое за 22 апреля. 

Красноярский край не подошел к пику заболеваемости коронавирусом

Отметим, что по России динамика похожая - всего 57 999 зараженных. Количество заболевших с каждым днем увеличивается. 

Красноярский край не подошел к пику заболеваемости коронавирусом
На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Увеличилась доля Богучанской ГЭС в выработке Красноярского края

Увеличилась доля Богучанской ГЭС в выработке Красноярского края

22 Апреля 2020 г.
В марте 2020 года Богучанская ГЭС произвела и поставила потребителям 1 млрд 633,3 млн кВт.ч
Новости Красноярска: Красноярские автобусы усиленно дезинфицируют на конечных остановках

Красноярские автобусы усиленно дезинфицируют на конечных остановках

22 Апреля 2020 г.
Обработка салонов - в ежедневном режиме
Новости Красноярска: Число больных коронавирусом в крае достигло 392

Число больных коронавирусом в крае достигло 392

22 Апреля 2020 г.
За сутки заразились 22 человека
Новости Красноярска: Красноярцам во время пандемии советуют привиться от клеща

Красноярцам во время пандемии советуют привиться от клеща

22 Апреля 2020 г.
Сделать это можно платно
Новости Красноярска: В Красноярске появится госпиталь для лечения пациентов с COVID-19

В Красноярске появится госпиталь для лечения пациентов с COVID-19

22 Апреля 2020 г.
Он рассчитан на 60 мест
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС выделила средства на закупку медицинского оборудования для районной больницы

Богучанская ГЭС выделила средства на закупку медицинского оборудования для районной больницы

22 Апреля 2020 г.
Оборудование поступит в ближайшее время
Новости компаний
22/04
СГК подключила к теплу два детских сада в микрорайоне Белые Росы
17/04
СФУ запускает курс лекций по гастрономии и гостеприимству онлайн
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярский край оказался в числе регионов со стремительным оттоком населения

Красноярский край оказался в числе регионов со стремительным оттоком населения

21 Апреля 2020 г.
Естественный прирост населения за 2017-2019 годы отрицательный
Новости Красноярска: Систему электронных пропусков введут в Красноярске с 21 апреля

Систему электронных пропусков введут в Красноярске с 21 апреля

17 Апреля 2020 г.
Оформить их можно на специальном портале
Новости Красноярска: 29 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Красноярском крае

29 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Красноярском крае

17 Апреля 2020 г.
Инфекция пока набирает обороты
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19