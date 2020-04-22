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Увеличилась доля Богучанской ГЭС в выработке Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
16:15 22 Апреля 2020
энергетика, электроэнергия, электричество, гэс, работа
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В марте 2020 года Богучанская ГЭС произвела и поставила потребителям 1 млрд 633,3 млн кВт.ч электроэнергии, что на 31,9% больше, чем в марте 2019 года. По итогам первого квартала ГЭС произвела 4 млрд 636,2 млн кВт.ч, что на 24% больше, чем в 1 квартале 2019 года (3 млрд 739 млн кВт.ч). С момента пуска первых агрегатов в октябре 2012 года по 1 апреля 2020 года Богучанская ГЭС произвела 88 млрд 362,59 млн кВт.ч.

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва» электростанции Красноярского края с начала 2020 года выработали 16 млрд 212,1 млн кВт•ч; выработка ГЭС составила 9 млрд 310 млн кВт•ч. Доля Богучанской ГЭС в суммарной выработке Красноярского края составила 28,59%, в суммарной выработке ГЭС – 49,79%.

«В марте Богучанская ГЭС благодаря режиму подготовки к предстоящему паводку существенно увеличила производство и подготовила свободный объем водохранилища к увеличению притока. Продолжается и рост потребления со стороны нашего партнера - Богучанского алюминиевого завода», - сказал генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

В течение апреля ледовая обстановка на Богучанском водохранилище существенно изменилась: полынья вдоль бетонной и каменно-набросной плотины ГЭС увеличилась с 200 до 1300 метров в длину и с 80 до 600 метров в ширину, на льду образовались многочисленные трещины. Благодаря резкому потеплению во второй половине месяца боковая приточность увеличилась с 25 до 800-1000 кубометров в секунду. В соответствии с режимом, установленным для Богучанской ГЭС Енисейским бассейновым водным управлением на апрель, и суточными заданиями Системного оператора Объединенной энергосистемы Сибири средние расходы через агрегаты станции составляли 3130 кубометров в секунду.

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

В статье упоминаются:
Организации: Красноярская ГЭС
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