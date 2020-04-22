Красноярские автобусы усиленно дезинфицируют на конечных остановках. Помимо того, что спецсредствами обрабатывают салоны автобусов, троллейбусов и трамваев ежедневно несколько раз в день, теперь и на конечных остановках во время межрейсовых перерывов кондукторы и дезинфекторы заботятся о безопасности пассажиров.

«Главой города поставлена задача организовать работу специальных бригад по дезинфекции салонов транспортных средств на конечных остановках, где межрейсовые перерывы делают несколько маршрутов. Специалисты обрабатывают дезинфицирующим средством поручни, ручки сидений, боковые панели и двери с помощью специального распылителя», - заявил заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко.

Такие бригады работают на девяти конечных пунктах: «Автовокзал Восточный», Железнодорожный вокзал», «Мясокомбинат», «мкрн. Солнечный», «ЛДК», «мкрн. Северный», «Стела», «Кардиоцентр» и «3-я Дальневосточная»». По словам дезинфекторов, больше всего внимания специалисты уделяют местам, с которыми чаще всего контактируют пассажиры - поручням.

«Мы обрабатываем специальным средством, которое убивает вирус. Безопасность после такой обработки - около 12-14 часов. Мы проводим обработку каждый день утром и вечером. На конечных одна смена успевает обработать около 25 автобусов, а вечером во время мойки транспорта - около 60», - рассказал Алексей Терский, медицинский дезинфектор.

Сейчас в среднем дезинфекторы обрабатывают до 200 машин на конечных остановках. Плюс у всех водителей и кондукторов имеются медицинские маски, перчатки и дезинфицирующие средства. В салонах городского общественного транспорта установлены специальные диспенсеры с антисептическим средством для дезинфекции рук водителей, кондукторов и пассажиров. Сами кондукторы помощи дезинфекторов рады - обработка транспорта теперь идет быстрее.

«Мы также моем полы в течение дня, ведем разъяснительную работу с пассажирами. И пусть некоторые принятыми мерами недовольны - тем, например, что сидения затянуты лентой, другого выхода нет - все ради безопасности», - поделилась Оксана Богданова, кондуктор маршрута №31.

В мэрии напоминают: если возникла необходимость пользоваться общественным транспортом, то пассажиры должны соблюдать правила индивидуальной защиты: обязательно надевать маску перед поездкой в городском транспорте и обрабатывать руки дезсредством из диспенсеров. По возможности, соблюдать дистанцию. Также пассажирам рекомендуют оплачивать проезд безналичными способами: транспортной или банковской картой, или через мобильное приложение «Транспорт Красноярска».