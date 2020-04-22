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СГК подключила к теплу два детских сада в микрорайоне Белые Росы

Главная Общество
Красноярск
14:27 22 Апреля 2020
энергетика, гэс, детсад, район, город
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С начала 2020 года 36 объектов в Красноярске начали получать тепло от СГК, среди них два детских сада в новом микрорайоне Белые Росы. До конца года планируется подключить к централизованной системе теплоснабжения еще 89 зданий. Общая нагрузка на ТЭЦ составит 62,5 Гкал*час.

Больше всего новых потребителей в Советском районе, затем идет Свердловский и Октябрьский. При этом среди подключенных с начала года объектов примерно равное количество жилых домов, социальных объектов и офисных зданий. Но по распределению новой тепловой нагрузки на долю жилья приходится 80%, а на социальные объекты всего лишь 6%. 14% - прочие здания, например, магазины.

Чтобы подключиться к теплу от СГК, необходимо подать заявку в центр СГК по подключению к тепловым сетям в Красноярске. Он работает ежедневно с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 по адресу Малаховская, 5. Уточнить готовность документов и сроки их рассмотрения, а также получить консультацию можно по телефону 8 (391) 257-96-49. Для многоэтажек оформлением подключения к теплу занимается застройщик, жители частного сектора делают это самостоятельно.

Фото: пресс-служба Сибирской генерирующей компании
По материалам пресс-службы Сибирской генерирующей компании

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