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Красноярцам во время пандемии советуют привиться от клеща

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Красноярск
14:42 22 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Жителям края советуют во время режима самоизоляции сделать прививку от клещевого энцефалита - это опасная инфекция, поражающая нервную систему. Поставить вакцину сегодня можно платно в специализированных медицинских центрах. Детей обещают привить в поликлиниках по месту жительства по предварительной записи. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. 

Стоимость прививки в Красноярске достигает 1000 рублей. Специалисты рассказали о мерах предосторожности во время пандемии коронавируса: 

«Посещать медицинскую организацию необходимо в индивидуальных средствах защиты (маска, перчатки). Необходимо помнить, что после прививки в течение 2-х недель нельзя выходить в природные очаги клещевого энцефалита», - пояснили в ведомстве. 

Напомним, в Красноярском крае более полусотни человек пострадали от укусов клещей в этом сезоне. 

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