Красноярцам во время пандемии советуют привиться от клеща

Жителям края советуют во время режима самоизоляции сделать прививку от клещевого энцефалита - это опасная инфекция, поражающая нервную систему. Поставить вакцину сегодня можно платно в специализированных медицинских центрах. Детей обещают привить в поликлиниках по месту жительства по предварительной записи. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Стоимость прививки в Красноярске достигает 1000 рублей. Специалисты рассказали о мерах предосторожности во время пандемии коронавируса:

«Посещать медицинскую организацию необходимо в индивидуальных средствах защиты (маска, перчатки). Необходимо помнить, что после прививки в течение 2-х недель нельзя выходить в природные очаги клещевого энцефалита», - пояснили в ведомстве.

Напомним, в Красноярском крае более полусотни человек пострадали от укусов клещей в этом сезоне.