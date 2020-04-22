Число больных коронавирусом в крае достигло 392

В Красноярском крае общее число заболевших коронавирусом достигло 392. За сутки инфекция подтвердилась у 22 человек. Данные за 22 апреля предоставили в Роспотребнадзоре.

Сегодня стало известно о третьей погибшей от COVID-19. Это 87-летняя жительница Канска. Все умершие были в возрасте и с хроническими заболеваниями. Динамика полностью здоровых пациентов пока осталась неизменной - с коронавирусом справились 28 человек.

Согласно статистике, наибольшее число зараженных в краевом центре - 261 случай. Продолжает увеличиваться количество больных в Березовском (21) и Большемуртинском (15) районах. В остальных муниципалитетах ситуация спокойнее - не более десяти подтвержденных диагнозов COVID-19.