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Число больных коронавирусом в крае достигло 392

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Красноярск
14:49 22 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае общее число заболевших коронавирусом достигло 392. За сутки инфекция подтвердилась у 22 человек. Данные за 22 апреля предоставили в Роспотребнадзоре. 

Сегодня стало известно о третьей погибшей от COVID-19. Это 87-летняя жительница Канска. Все умершие были в возрасте и с хроническими заболеваниями. Динамика полностью здоровых пациентов пока осталась неизменной - с коронавирусом справились 28 человек. 

Согласно статистике, наибольшее число зараженных в краевом центре - 261 случай. Продолжает увеличиваться количество больных в Березовском (21) и Большемуртинском (15) районах. В остальных муниципалитетах ситуация спокойнее - не более десяти подтвержденных диагнозов COVID-19. 

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