В Красноярске появится госпиталь для лечения пациентов с COVID-19

На базе Сибирского научно-клинического центра развернули госпиталь на 60 человек - там будут лечиться пациенты с коронавирусом. Отделение оснащено всеми необходимыми аппаратами.

«Госпиталь будет работать круглосуточно. Принимать пациентов готовы врачи-специалисты: пульмонологи, реаниматологи–анестезиологи, инфекционисты. В ФСНКЦ есть необходимое оснащение для работы с пациентами с COVID-19: аппараты ИВЛ, мониторы слежения за пациентом, концентраторы кислорода, компьютерный томограф и другое оборудование», - прокомментировали в Минздраве.

Отметим, что ситуация с коронавирусной инфекцией в крае с каждым днем ухудшается. Число больных приближается к 400.

Фото: Минздрав