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В Красноярске появится госпиталь для лечения пациентов с COVID-19

Главная Общество
Красноярск
11:19 22 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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На базе Сибирского научно-клинического центра развернули госпиталь на 60 человек - там будут лечиться пациенты с коронавирусом. Отделение оснащено всеми необходимыми аппаратами. 

«Госпиталь будет работать круглосуточно. Принимать пациентов готовы врачи-специалисты:  пульмонологи, реаниматологи–анестезиологи, инфекционисты. В ФСНКЦ есть необходимое оснащение для работы с пациентами с COVID-19: аппараты ИВЛ, мониторы слежения за пациентом, концентраторы кислорода, компьютерный томограф и другое оборудование», - прокомментировали в Минздраве. 

Отметим, что ситуация с коронавирусной инфекцией в крае с каждым днем ухудшается. Число больных приближается к 400. 

Фото: Минздрав

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