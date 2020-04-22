Богучанская ГЭС выделила средства на закупку медицинского оборудования для районной больницы

Совет директоров ПАО «Богучанская ГЭС» на очередном заседании принял решение о корректировке Программы благотворительной и спонсорской деятельности на 2020 год. В соответствии с решением СД, все средства программы в размере 3 млн 185 тысяч рублей будут направлены на приобретение аппарата искусственной вентиляции легких и пяти кардиомониторов, а также расходных материалов для них. Оборудование поступит в Кежемскую районную больницу в ближайшее время.

«Сегодня помощь Богучанской ГЭС для нас имеет жизненно-важное значение, и мы благодарны руководству станции и ее инвесторам за это решение. В Кежемской больнице работает отделение анестезиологии и реанимации на 6 коек, где лечатся тяжёлые больные - с острым инфарктом миокарда, инсультами, нарушениями ритма сердца, сердечной недостаточностью. По правилам оснащения реанимационного отделения, на 6 коек необходимо 8 аппаратов ИВЛ, но на данный момент у нас имеется всего 4 аппарата ИВЛ», - сказал главный врач Кежемской РБ Евгений Захаров.

Первая поселковая больница в поселке строителей Богучанской ГЭС была открыта в 1979 году. В 1985 году для больницы построили новое здание в городе Кодинске. В конце 1980-х больнице был присвоен статус районной и название Кежемская РБ. В период достройки Богучанской ГЭС возведено новое здание и стационар на 72 койки. Сейчас Кежемская РБ включает в себя 22 объекта здравоохранения, пять из которых расположены в городе Кодинске.

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»

По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»