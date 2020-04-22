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В крае ужесточен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Главная Общество
Красноярск
09:50 22 Апреля 2020
общество, красноярск, политика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Краевые власти ужесточили режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Теперь пенсионерам разрешено покидать свои квартиры для похода в магазин или аптеку только в период с 9:00 до 12:00.

Кроме того, учреждения социального обслуживания населения переходят на закрытый режим работы. Сотрудники переводятся на сменный график – им придется поселиться в учреждении на 14 дней или более, затем их сменит другая бригада. Руководителям социальных центров необходимо организовать для работников все условия для сна, отдыха и питания.

Новые поправки вступают в силу 22 апреля.

Напомним, что на этой неделе в Красноярске заработали электронные пропуска для поездок на работу. Также можно получить разовый электронный код – его оформляют максимум два раза в день на сайте si.krskcit.ru.

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