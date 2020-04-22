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Детский корпус 20-й больницы перепрофилирован для приема пациентов с пневмонией

Главная Общество
Красноярск
09:15 22 Апреля 2020
общество, красноярск, больница
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Детский соматический корпус 20-й больницы в Красноярске перепрофилирован для приема пациентов с тяжелыми и среднетяжелыми формами пневмонии. Он станет вторым стационаром в городе, специализирующимся на приеме пациентов с подозрением на воспаление легких. Ранее при 20-й больнице заработал отдельный пульмонологический центр для взрослых.

Из детского соматического корпуса выписали всех пациентов с другими заболеваниями, кому еще требуется наблюдение врачей, будут лечиться амбулаторно.

При госпитализации с подозрением на пневмонию, дети будут проходить компьютерную томографию и лабораторное обследование на COVID-19.

«Для приема маленьких пациентов с респираторными проявлениями расширены площади детского приемного отделения, оборудован приемно-смотровой пункт, организованы шлюзы для дезинфекции, разведены потоки пациентов в возрасте от 1 месяца до 3 лет и от 4 до 17 лет», - сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

В ведомстве отметили, что до уточнения возбудителя пневмонии дети будут изолированы от других пациентов.

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