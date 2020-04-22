Как зарабатывают мошенники на коронавирусе: самые популярные схемы обмана

Роскачество опубликовало самые популярные схемы мошенников, которые зарабатывают на доверчивых гражданах во время пандемии коронавируса. Уловки аферистов часто очень реалистичны, поэтому попадают в их сети не только самые уязвимые категории – пенсионеры и дети, но и продвинутая часть населения.

Так, по телефону мошенники предлагают доверчивым гражданам получить компенсации от государства за ущерб, причиненный в результате ограничений из-за коронавируса. Для оформления необходимо предоставить персональные данные и данные карты. Цель преступников – получить «подоходный налог», который жертва должна отправить перед зачислением суммы господдержки, или же просто списать деньги с карты. В этом случае эксперты советуют не торопиться и перепроверить информацию о компенсациях – если они действительно положены, об этом напишут на официальных порталах.

Еще одна схема мошенников – звонок из медучреждения, во время которого сотрудник сообщает о наличии контакта с зараженным коронавирусом пациентом. Жертве в этом случае предлагают срочно оплатить онлан-тест на инфекцию. Мошенники делают упор на спешку гражданина и его ступор от полученной шокирующей информации о наличии риска для здоровья.

Часто мошенники предлагают купить пропуск для свободного передвижения по городу в период самоизоляции – это стопроцентный обман, предупреждают в Роскачестве.

«Не пытайтесь обойти систему – соблюдайте режим самоизоляции и для оформления пропуска используйте только официальные сайты. И вновь все та же рекомендация – не верьте всему, что приходит на почту или размещено в социальных сетях. Вся информация о пропускной системе размещена на официальных сайтах вашего региона, как и способ легального и – самое главное – бесплатного получения пропуска», – отметил руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Еще одна уловка – электронное письмо или смс-сообщение о начислении штрафа за нарушение самоизоляции. В этом случае мошенники апеллируют к 236 статье УК РФ – «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» и указывают, что факт нарушения вскрылся по данным геолокации.

«В любом штрафе, выписанном государственными органами, должен быть номер постановления, который можно проверить через сайт государственных услуг. Все остальное является не более чем мошенническими рассылками, которые необходимо игнорировать», - отметил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Еще одна группа риска – люди работающие удаленно. Мошенники присылают им фейковые ссылки на сайты для видеоконференций. Внешне они могут не отличаться от реальных ресурсов, важно обращать внимание на адрес сайта в браузере. Также вирусные ссылки могут прийти на почту или в смс. Эксперты советуют открывать письма с приглашениями на сайты для видеочатов только от сотрудников вашей компании или от друзей, с которыми была договоренность на видеопереговоры.

Кроме того, не стоит переходить по ссылкам на сайты с лозунгами «лекарство от вируса», чаще всего это вредоносные ресурсы. Лучше зайти на сайт аптеки или Минздрава и проверить эту информацию.

Если требуется оплатить покупку или услугу онлайн, следите, чтобы в адресной строке был символ «замочка» – наличие SSL-сертификата. Это указывает, что сайт настоящий.