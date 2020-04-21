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В Красноярске «мастера парковки» мешают вывозить мусор из дворов города

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Красноярск
13:42 21 Апреля 2020
мусор, парковка, красноярск, штрафы
Автор: Sibnovosti.ru
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Работа красноярского левобережного оператора в период самоизоляции неожиданно «обросла» дополнительными сложностями: мусоровозы не могут проехать к точкам сбора ТКО из-за припаркованного личного автотранспорта.

Ситуация не уникальная: с такой проблемой столкнулись коммунальные службы многих крупных городов России. Люди, лишенные возможности использовать свои автомобили, стараются оставить их как можно ближе к дому, еще лучше – в зоне видимости. А в результате дворовые проезды и подъезды к контейнерным площадкам оказались труднодоступными для мусоровозов. Крупногабаритным машинам, оборудованным специальными подъемными устройствами, для полноценной работы нужно пространство. Но его во дворах практически не осталось. Более того, не везде можно даже просто проехать к площадке или контейнерам, выставленным у подъездов.

«Для нашей работы это серьезная проблема, поскольку не вывозить мусор мы не можем. А значит, мусоровоз вынужден возвращаться в уже пройденные точки маршрута два и даже три раза – в надежде на то, что дорога освободилась. Это не только дополнительные расходы горючего и амортизация, но и увеличение времени, за которое машина проходит маршрут. В итоге сбивается график, а горожане начинают высказывать претензии за то, что мусор долго не вывозят», – рассказал исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Игорь Ким.

Он также отметил, что сейчас большинство горожан находятся дома, поскольку закрыты школы, детские сады, а многие организации перешли на удаленную работу. Соответственно, значительная часть мусора «переехала» по месту жительства красноярцев. Контейнеры наполняются быстрее, приходится вводить дополнительные рейсы, корректировать графики.

В регионах России эту проблему уже начали решать «силовым способом». Например, депутаты Госсобрания Курултая Башкирии даже внесли изменения в административный кодекс республики. Новшество предусматривает штрафы для тех, кто создает помехи в работе операторов по обращению с ТКО. Частные автовладельцы заплатят 1-2 тысячи рублей, с должностных лиц взыщут в случае нарушения 5 -10 тысяч рублей, а с юридических – 20-30 тысяч. За повторное нарушение штраф будет более значительным. Организаций, которые выполняют неотложные или аварийные работы на объектах жизнеобеспечения, это не касается.

В Североморске с прошлого лета запрещена остановка и стоянка автомобилей в местах, предназначенных для проезда мусоровозов. По каждому нарушению составляют акты, которые затем рассматривает административная комиссия. За первое нарушение для физических лиц штраф 1-3 тысячи рублей, для должностных – 10-20 тысяч, для юридических – 10-30 тысяч. При повторном нарушении размер штрафа также значительно вырастает.

В Красноярске этот вопрос пока что централизованно не решался. Однако есть примеры того, как справляются с этой проблемой активисты и общественники. Например, председатель ТСЖ «Центр-К» Андрей Кравцов, отчаявшись убедить некоторых несознательных жильцов, выставил по траектории движения мусоровоза бетонные блоки, призванные помешать парковке личных автомобилей.

Но использовать какие-то принудительные дисциплинарные меры совершенно необязательно при ответственном отношении самих горожан к этому вопросу. Руководство «Красноярской рециклинговой компании» обращается к горожанам с просьбой здраво оценить ситуацию и не мешать своевременному вывозу мусора.

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