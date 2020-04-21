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Тысячи обращений поступают волонтерам от нуждающихся красноярцев

Главная Общество
Красноярск
13:27 21 Апреля 2020
общество, красноярск, волонтеры
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Волонтеры за четыре недели получили две тысячи обращений от нуждающихся жителей Красноярского края - добровольцы привозят на дом лекарства и продукты. Об этом рассказали в штабе взаимопомощи #МыВместе. Движение помогает пенсионерам и маломобильным гражданам по всему региону во время пандемии коронавируса. 

В ряды волонтеров уже записались более 1,3 тысячи жителей края - все они активно помогают нуждающимся в непростой период. 

«Число волонтеров растет с каждым днем, кого только нет среди наших добровольцев. Волонтеры-медики, активисты, спортсмены, молодые железнодорожники, ребята из студенческих отрядов и многие другие. Одних только автоволонтеров у нас больше 70-ти человек. Работают даже целые семьи», – рассказывают организаторы акции. 

К акции также присоединились предприниматели, ресторанные холдинги, магазины и банки. Организации помогают добровольцам с масками и горячим питанием. 

Красноярскому краю все еще нужны волонтеры - На сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь. Добровольцами могут стать граждане в возрасте от 18 до 40 лет. Все активисты работают в средствах индивидуальной защиты и могут пройти дистанционное и очное обучение.

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