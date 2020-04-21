Тысячи обращений поступают волонтерам от нуждающихся красноярцев

Волонтеры за четыре недели получили две тысячи обращений от нуждающихся жителей Красноярского края - добровольцы привозят на дом лекарства и продукты. Об этом рассказали в штабе взаимопомощи #МыВместе. Движение помогает пенсионерам и маломобильным гражданам по всему региону во время пандемии коронавируса.

В ряды волонтеров уже записались более 1,3 тысячи жителей края - все они активно помогают нуждающимся в непростой период.

«Число волонтеров растет с каждым днем, кого только нет среди наших добровольцев. Волонтеры-медики, активисты, спортсмены, молодые железнодорожники, ребята из студенческих отрядов и многие другие. Одних только автоволонтеров у нас больше 70-ти человек. Работают даже целые семьи», – рассказывают организаторы акции.

К акции также присоединились предприниматели, ресторанные холдинги, магазины и банки. Организации помогают добровольцам с масками и горячим питанием.

Красноярскому краю все еще нужны волонтеры - На сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь. Добровольцами могут стать граждане в возрасте от 18 до 40 лет. Все активисты работают в средствах индивидуальной защиты и могут пройти дистанционное и очное обучение.