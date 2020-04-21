В Красноярском крае появились первые цветы

В нацпаке «Столбы» и в Саяно-Шушенском заповеднике появились весенние цветы - этот зимний сезон был малоснежным и достаточно теплым. Поэтому заснеженные вершины в заказниках быстро растаяли, а сотрудники стали наблюдать за первыми цветами.

На «Столбах» нет подснежников, первыми там появляются цветы семейства лютиковых - прострелы и ветреницы. Эти растения являются ядовитыми.

В окрестностях Красноярска можно встретить цветущие кустарники волчье лыко и дафна. Всего на территории произрастает около 22 видов ранневесенних растений.

В Саяно-Шушенском заповеднике на юге края проснулись клещи и пауки. Из леса начали выходить копытные - их привлекает молодая трава.

«К нам часто маралы приходят. И старые, и молодые, все жуют траву и наблюдают. Зимой, чтобы обеспечить себя пищей, они прилагали большие усилий – снега было очень много. Сейчас животные спокойно щиплют сочный свежий корм. Все рады весне. Недавно два кабана приходили на поляну, рыли землю в поисках «сладких» корешков», – рассказывает госинспектор кордона.

Фото: zapovednistolby.ru, sayanzapoved.ru