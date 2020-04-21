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В Красноярском крае появились первые цветы

Главная Общество
Красноярск
12:37 21 Апреля 2020
общество, природа, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В нацпаке «Столбы» и в Саяно-Шушенском заповеднике появились весенние цветы - этот зимний сезон был малоснежным и достаточно теплым. Поэтому заснеженные вершины в заказниках быстро растаяли, а сотрудники стали наблюдать за первыми цветами. 

На «Столбах» нет подснежников, первыми там появляются цветы семейства лютиковых - прострелы и ветреницы. Эти растения являются ядовитыми. 

В окрестностях Красноярска можно встретить цветущие кустарники волчье лыко и дафна. Всего на территории произрастает около 22 видов ранневесенних растений. 

В Саяно-Шушенском заповеднике на юге края проснулись клещи и пауки. Из леса начали выходить копытные - их привлекает молодая трава. 

«К нам часто маралы приходят. И старые, и молодые, все жуют траву и наблюдают. Зимой, чтобы обеспечить себя пищей, они прилагали большие усилий – снега было очень много. Сейчас животные спокойно щиплют сочный свежий корм. Все рады весне. Недавно два кабана приходили на поляну, рыли землю в поисках «сладких» корешков», – рассказывает госинспектор кордона. 

В Красноярском крае появились первые цветы
В Красноярском крае появились первые цветы
В Красноярском крае появились первые цветы

Фото: zapovednistolby.ru, sayanzapoved.ru

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