В Красноярске отмоют 80 скульптур

В Красноярске начали приводить в порядок городские скульптуры. По традиции сезон начинается с очистки памятника вождю мировой революции Владимиру Ленину.

Как рассказали в департаменте горхозяйства, в этом году скульптуры обработают с помощью антисептических препаратов и пожарных гидрантов. Это в Красноярске делают регулярно из-за распространения коронавируса.

«Памятники, стоящие на постаментах, моют в обычном режиме. Дезинфицирующие средства добавляют только при обработке ступеней и постаментов», - объяснили в мэрии.

Всего работники очистят от пыли 80 скульптур, в том числе известные памятники Сурикову, Поздееву, Пушкину и Гончаровой. Привести в порядок также обещают прилегающую в постаментам территорию.

Фото: «Городские новости»