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В Красноярске отмоют 80 скульптур

Главная Общество
Красноярск
11:45 21 Апреля 2020
общество, красноярск, уборка
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске начали приводить в порядок городские скульптуры. По традиции сезон начинается с очистки памятника вождю мировой революции Владимиру Ленину. 

Как рассказали в департаменте горхозяйства, в этом году скульптуры обработают с помощью антисептических препаратов и пожарных гидрантов. Это в Красноярске делают регулярно из-за распространения коронавируса. 

«Памятники, стоящие на постаментах,  моют в обычном режиме. Дезинфицирующие средства добавляют только при обработке ступеней и постаментов», - объяснили в мэрии. 

Всего работники очистят от пыли 80 скульптур, в том числе известные памятники Сурикову, Поздееву, Пушкину и Гончаровой. Привести в порядок также обещают прилегающую в постаментам территорию. 

В Красноярске отмоют 80 скульптур

Фото: «Городские новости»

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