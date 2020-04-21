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Красноярцев вывезут из Таиланда спецрейсом

Главная Общество
Красноярск
10:28 21 Апреля 2020
общество, красноярск, туристы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Из Бангкока состоится вывозной рейс в Красноярск - самолет заберет застрявших в Таиланде туристов 23 апреля. Борт сделает промежуточную пересадку в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минкомсвязи РФ. 

Попасть на самолет до Красноярска смогут только сибиряки - жители Новосибирской области, Республики Алтай, Томской и Кемеровской областей, а также Красноярского края. Количество мест на вывозной рейс ограничено. 

«Если у вас был билет на рейс любой российской авиакомпании, в том числе «Аэрофлота», и он не был сдан, то перелет осуществляется бесплатно. Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе», - объяснили пассажирам. 

Вернувшимся красноярцам придется соблюдать обязательную двухнедельную самоизоляцию. 

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