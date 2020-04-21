Красноярцев вывезут из Таиланда спецрейсом

Из Бангкока состоится вывозной рейс в Красноярск - самолет заберет застрявших в Таиланде туристов 23 апреля. Борт сделает промежуточную пересадку в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минкомсвязи РФ.

Попасть на самолет до Красноярска смогут только сибиряки - жители Новосибирской области, Республики Алтай, Томской и Кемеровской областей, а также Красноярского края. Количество мест на вывозной рейс ограничено.

«Если у вас был билет на рейс любой российской авиакомпании, в том числе «Аэрофлота», и он не был сдан, то перелет осуществляется бесплатно. Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе», - объяснили пассажирам.

Вернувшимся красноярцам придется соблюдать обязательную двухнедельную самоизоляцию.